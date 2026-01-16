Gir a Llatinoamèrica
Els EUA elogien Delcy mentre Trump rep de manera discreta Machado
La portaveu del líder nord-americà qualifica una vegada més d’"extremadament cooperatiu" el nou Govern de la "presidenta encarregada" de Veneçuela després de la caiguda de Maduro
«No es tracta de donar suport a una persona: jo soc part d’un moviment», afirma Corina Machado
Abel Gilbert
El Govern de Donald Trump va assegurar ahir que Delcy Rodríguez, la "presidenta encarregada" de Veneçuela, ha complert des del 3 de gener totes les exigències i sol·licituds dels Estats Units i del president. El seu portaveu a la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no només va ressaltar el caràcter "extremadament cooperatiu" de la successora de Nicolás Maduro. Mentre el magnat republicà dinava amb María Corina Machado, Leavitt va dir que "la seva opinió sobre aquest assumpte no ha canviat". L’"assumpte" a què es va referir la portaveu davant la curiositat de la premsa té a veure amb les paraules del mateix Trump dies enrere, quan va considerar que "seria molt difícil" per a la premi Nobel de la pau ser la "líder" d’un procés de transició a Veneçuela.
Una veu "valenta"
"No compta amb el suport ni el respecte dins del país. És una dona molt amable, però no té el respecte necessari". Va ser, doncs, segons apunta la funcionària, "una avaluació realista, basada en el que el president llegia i sentia dels seus assessors i el seu equip de seguretat nacional".
Leavitt va remarcar, però, que Machado és "una veu notable i valenta" per a molts veneçolans i que el multimilionari "esperava amb interès" rebre-la a la Casa Blanca, confiat que hi tindria "una bona i positiva conversa sobre la realitat al país".
Per ara, i per a sorpresa de molts, la ponderació se l’ha emportat Rodríguez, que, d’acord amb Leavitt, ha sigut receptiva a les "sol·licituds" de Washington. "Crec que ho han pogut constatar". Va destacar en particular l’acord bilateral pel qual els EUA comercialitzaran fins a 50 milions de barrils de cru veneçolà i gestionarà els ingressos abans de transferir-los a Veneçuela.
"No es tracta de donar suport a una persona: jo soc part d’un moviment", va dir Machado, tota de blanc, sortint de la reunió i sense haver escoltat la portaveu del president. Si el 3 de gener havia anunciat que estava "preparada" per ocupar un lloc important en la transició, el seu acte de modèstia va ser escoltat com una derrota política, almenys conjuntural. "Sàpiguen que comptem amb el president Trump per a l’alliberament de Veneçuela", va indicar. La premi Nobel va dir que està "impressionada" per la claredat de Trump sobre el que necessita el seu país. "Vam poder enraonar amb calma sobre quines són les expectatives dels veneçolans en el moment tan difícil que vivim però alhora ple d’esperances". Ella li va transmetre "el compromís que hi ha en la societat per una transició" que permeti atendre "el més important, que és la nostra gent".
La dirigent de dretes havia arribat a la capital dels EUA amb les expectatives acotades, tan sols per agrair en nom del seu país el "suport infrangible a la democràcia i la justícia" a Veneçuela. També es proposava demanar-li que advoqués "per l’alliberament de tots els presos polítics". Aquesta última tasca ja havia sigut assumida pel secretari d’Estat, Marco Rubio. El Govern de Rodríguez assegura haver excarcerat més de 400 dissidents, xifra posada en entredit pels organismes de drets humans.
No ha passat inadvertit als analistes que dues dones, Rodríguez i Machado, apareixen a hores d’ara en el radar del mandatari amb diferent consideració. El magnat va arribar a qualificar de "formidable" la "presidenta encarregada" per a desconcert d’una oposició que no arriba a entendre les operacions de Washington.
Preservar el poder
Rodríguez també va prendre la paraula aquest dijous davant l’Assemblea Nacional (AN), que encapçala el seu germà Jorge. "Si mai em toca anar a Washington, hi aniré dreta, mai arrossegant-me". La governant provisional va assegurar davant els diputats, al presentar un balanç de l’obra feta per Maduro, que l’objectiu de la seva gestió és preservar el poder nacional i seguir amb el creixement econòmic dels dos últims dos anys. "Que no s’equivoqui ningú".
En el que es va valorar com una subtil posada en entredit de les aspiracions de Washington sobre l’adquisició de cru i la destinació de la renda petroliera d’aquest país, Rodríguez va dir que espera que "Veneçuela, en relacions comercials lliures amb el món, pugui vendre els productes de la seva indústria energètica". També es va permetre referir-se a l’absència de Maduro i la seva dona, Cilia Flores. "Aquest dolor el convertim en treball incansable per ells".
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre