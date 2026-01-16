Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tribunals

La fiscalia demana arxivar la querella per narcotràfic contra Zapatero

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero al Senat, a 4 de desembre de 2025, a Madrid (Espanya).

Cristina Gallardo

Madrid

La Fiscalia Antidroga no veu cap mena d’indici que l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero hagi comès tràfic de drogues, blanqueig de capitals i organització criminal, i demana que s’arxivi la querella interposada contra ell per l’associació Hazte Oír. En el seu informe, el fiscal Javier Redondo incideix que "en la querella ni es descriuen mínimament ni s’imputen autèntics fets d’aparença delictiva, sinó que es recullen conjectures i deduccions infundades i mancades del més mínim sentit descriptiu ni cap suport fàctic".

El jutge de l’Audiència Nacional Antonio Piña va incoar la setmana passada diligències prèvies en relació amb una querella d’aquest col·lectiu per diversos delictes, apuntant que l’actuació de l’exdirigent socialista va apuntalar les operacions de la presumpta organització "narcoterrorista" de Nicolás Maduro, el conegut com a càrtel de los Soles. Ara que ja compta amb la postura de la fiscalia, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 haurà d’adoptar una decisió definitiva sobre aquest assumpte.

Cap indici

La decisió del magistrat no suposava l’obertura d’una investigació formal contra l’expresident, si bé el jutge va demanar a la fiscalia que emetés un informe "sobre la competència d’aquest òrgan judicial per a la instrucció" d’aquestes diligències prèvies. Sobre aquesta qüestió concreta, la fiscalia declara a l’òrgan central competent per entendre d’una querella per aquests fets, al tractar-se de suposades conductes delictives comeses per un ciutadà espanyol a l’estranger, però seguidament descarta de pla que existeixi cap indici per obrir causa a Rodríguez Zapatero. També es refereix l’escrit als "aspectes econòmics" de la querella. Referent a això, la fiscalia conclou que "de cap manera resulten indicis que els diners o els béns" de l’expresident procedeixin d’una activitat relacionada amb el tràfic de drogues.

