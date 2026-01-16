El model territorial
Junqueras brinda a Foment el model de finançament
El partit republicà i la patronal intercanvien propostes en una reunió "cordial"
La patronal critica l’acord perquè no inclou recaptar tots els impostos que es generen a Catalunya
Quim Bertomeu
Oriol Junqueras i el president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, es van reunir ahir per abordar el nou model de finançament que el líder d’ERC va tancar la setmana passada amb el president del Govern Pedro Sánchez. Junqueras va defensar davant el president de la patronal que el nou sistema aportarà "més recursos per invertir, créixer i enfortir l’economia productiva de Catalunya", la qual cosa no només beneficiarà els ciutadans, sinó també les empreses. Fonts republicanes i de Foment van coincidir a reconèixer que la trobada s’ha celebrat en un ambient "cordial" on les dues parts han intercanviat les seves posicions. Han sigut dues hores per "valorar propostes".
Una de les principals crítiques que al seu dia va llançar Foment és que l’acord era "clarament insuficient" perquè no inclou que l’Agència Tributària de Catalunya passi a recaptar, gestionar, liquidar i inspeccionar "tots els impostos generats a Catalunya". Aquesta és una demanda que ERC també formula des de fa temps, però que sempre ha rebut el "no" per part d’Hisenda. Els republicans encara mantenen una negociació oberta amb el Govern per tramitar una llei al Congrés perquè la Generalitat pugui començar a recaptar l’IRPF el 2028. Ara, "tots els esforços" d’ERC estan centrats en això.
La reunió es va fer a la seu d’ERC al carrer de Calàbria de Barcelona. Abans de Foment, Junqueras també s’havia reunit ahir amb Pimec, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. Aquesta setmana també es va veure amb Unió de Pagesos, la UGT, CCOO i representants de les principals universitats catalanes. El missatge de Junqueras a tots els seus interlocutors insisteix que amb el nou model, es podrà disposar de més recursos de cara a poder impulsar les polítiques públiques que beneficiïn cada sector. En definitiva, diners per millorar les universitats, les condicions dels treballadors, les polítiques agràries i les industrials. Aquestes entitats no tenen vot al Congrés, on es decidirà si el sistema tira endavant o no, però pot ajudar a crear un clima favorable a Catalunya que contribueixi a generar complicitats.
Firmes contra el model
Ahir, a la seu d’ERC també hi va haver moviment per un altre motiu. Quatre representants del corrent crític del partit Col·lectiu Primer d’Octubre van presentar 174 firmes de militants per exigir que el partit organitzi una consulta interna. Consideren que el pacte assolit entre Junqueras i el Govern "ni és singular, ni s’aproxima al concert econòmic promès". Per això, exigeixen que els militants es poden pronunciar sobre si ERC ha de mantenir el suport a Salvador Illa o no. Ells són partidaris de trencar el vincle.
Aquestes firmes no tenen validesa jurídica, però aquest col·lectiu crític creu que tenen força simbòlica per demostrar que hi ha militants que no recolzen l’acord. Si els sectors crítics amb Junqueras volen impulsar una votació, han de presentar un 10% de firmes sobre el cens de militants, és a dir, uns 800 avals per aconseguir convocar la votació.
