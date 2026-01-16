Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut a la CerdanyaAeroport del PratCites ràpidesPIB de ManresaAccident mortal a la C-16Grant GoldenBaxi Manresa
instagramlinkedin

Reunió amb els militants

El líder d’Esquerra dona els seus arguments a les bases

El president d’ERC, Oriol Junqueras, moments abans del Consell Nacional de la formació, ahir. | PAU CORTINA / ACN

El president d’ERC, Oriol Junqueras, moments abans del Consell Nacional de la formació, ahir. | PAU CORTINA / ACN

Quim Bertomeu

Barcelona

Fa dies que el líder d’ERC, Oriol Junqueras, està immers en una ronda de contactes amb sindicats, patronals i organitzacions de tota mena per defensar les bondats que, segons el seu parer, té el nou model de finançament que va segellar amb el Govern. De forma més discreta i sense publicitat, també ha convocat la militància del seu partit amb el mateix objectiu. La cita, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, es va celebrar dimecres a la tarda telemàticament.

Segons assenyalen fonts presents en la reunió virtual, durant la seva intervenció, Junqueras va defensar la "singularitat" del model pactat amb el Govern de Pedro Sánchez. El seu argument és que amb el nou sistema Catalunya tindrà garantides almenys dues particularitats: l’aplicació del principi d’ordinalitat i la gestió del 80% de l’IVA. I encara aspira a aconseguir-ne una altra, va assenyalar: que la Generalitat pugui recaptar tot l’IRPF que es paga en la comunitat. De fet, va explicar que ara els "esforços" d’ERC se centren a aconseguir aquest IRPF.

Sobre l’ambient de la trobada, les percepcions varien. "Ha anat molt bé", indica un militant. D’altres protesten perquè les preguntes a la direcció eren per escrit i no les podia llegir tothom. "Falta transparència", intervé un altre. El denominador comú és que es va tractar una cita sense gaires ensurts.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents