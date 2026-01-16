Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El model territorial

Ordinalitat només ‘de facto’

Hisenda exclourà, en la reforma del finançament que portarà al Consell de Ministres, les referències al concepte que garanteix que, si Catalunya és la tercera en aportar, sigui la tercera en rebre.

La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, durant el ple del Senat, ahir. | SERGIO PÉREZ / EFE

Iván Gil

Madrid

Ordinalitat sí, però només de facto. El text de l’avantprojecte que el Ministeri d’Hisenda aprovarà en el Consell de Ministres en un termini previst de dos mesos per reformar la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) no plasmarà el concepte d’ordinalitat. Fonts del departament que dirigeix la vicepresidenta primera María Jesús Montero confirmen que el reconeixement de l’ordinalitat pactat amb ERC no apareixerà en la redacció de la llei, tot i que asseguren que el disseny del nou model de finançament "li donarà continuïtat". És a dir, que garantirà en el temps que al ser la comunitat catalana la tercera en aportar recursos a la caixa comuna serà també la tercera en rebre.

El Govern està fent equilibris per complir l’acord amb els republicans, sense desautoritzar el que està traslladant en públic Oriol Junqueras, i mirar de llimar asprors dins del mateix PSOE. En la resolució del partit de l’últim congrés federal ja es va evitar incloure el principi d’ordinalitat en la part expositiva de l’esmena sobre finançament autonòmic.

L’ordinalitat ha sigut històricament un element de confrontació dins el PSOE i una línia vermella per a algunes federacions socialistes. Montero apuntava després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, en què el Govern es va quedar sol amb Catalunya en la defensa del nou finançament, que "aquest sistema no té principi d’ordinalitat". "L’ordinalitat que conté aquest model és la mateixa que tenia el model de finançament que abandonem", argumentava davant les crítiques.

Es compleix per a Catalunya, diuen, però per una qüestió metodològica. "Gairebé per casualitat", mira de defensar l’Executiu per concloure que la tendència general és que "el que més puja o baixa una comunitat" en el rànquing "són dues posicions". Hisenda posa el focus en el fet que la tendència a l’ordinalitat no ha de ser un problema per als que s’hi oposen adduint que aquest nou sistema iguala a l’alça. En definitiva, que redueix la bretxa de desigualtat entre les comunitats.

El Govern ha introduït l’opció de la voluntarietat a tall de pressió a les comunitats. Les que vulguin podran acollir-s’hi, i optar a l’augment de recursos generalitzat de gairebé 21.000 milions d’euros, o bé quedar-se amb l’antic.

