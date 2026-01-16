Feijóo: "Europa s’ha de preparar per defensar-se i per fer front a totes les amenaces"
El líder del PP diu que la seguretat ha de ser "la prioritat", però critica les "confrontacions interessades" amb aliats
ACN
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest divendres que Europa s’ha de preparar per "defensar-se" i "fer front a totes les amenaces" que afronta actualment. "Sense obviar cap dels perills que ens envolten, perquè la democràcia no es defensa amb pedaços ni amb confrontacions interessades amb els nostres aliats", ha advertit en un acte dels populars europeus. El líder de l’oposició es reunirà dilluns a la tarda amb Pedro Sánchez per analitzar la política exterior i de defensa i parlar de la possible participació espanyola en la missió de pau que diversos països europeus volen enviar a Ucraïna quan acabi la guerra amb Rússia. "L’autonomia estratègica no pot ser un eslògan, ha de ser una realitat", ha resumit Feijóo.
Tal com ha apuntat el dirigent popular, la Unió Europea només es pot preservar si s’enforteix i es consolida com un "actor global" en un context mundial "complex, perillós i incert". En aquest sentit, ha demanat acabar amb la màxima que "altres produeixen i innoven i Europa regula". Per fer-ho, Feijóo proposa "simplificar per competir" i canviar l’enfocament per deixar d’aplicar polítiques centrades en la "sostenibilitat i la regulació".
El president del PP també s’ha referit al Tractat amb Mercosur, que demà es signarà a l’Uruguai, i ha dit que suposa una "oportunitat econòmica i política" per influir a nivell global i guanyar aliats. Amb tot, ha demanat garantir els controls de fronteres i la igualtat de condicions per al sector primari. "El treball necessari abans de qualsevol entrada en vigor no ha acabat", ressalta.
