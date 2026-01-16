Premi a dones transfrontereres que busquen la pau
David Zorrakino - Europa Press
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va entregar ahir el Premi Internacional Catalunya a l’activista israeliana Yael Admi i la palestina Reem Alhajajra, que treballen juntes en ‘La Crida de les Mares’ (Mother’s Call). Aquest moviment transfronterer impulsat per dones promou la pau i reclama el final de la violència.
