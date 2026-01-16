Judici a l’Audiència
Pujol Ferrusola va invertir amb directius d’una adjudicatària
José Gomis Cañete, exvicepresident de la constructora Isolux, admet que l’operació, a Mèxic, va resultar molt beneficiosa
El projecte era un complex turístic a la Baixa Califòrnia amb 4.000 habitatges, hotels i camps de golf
J. G. Albalat
Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l’expresident català Jordi Pujol i Soley, va multiplicar per sis la inversió que va realitzar a Mèxic amb qui fos president de la constructora Isolux, l’imputat Luis Delso, i el seu vicepresident fins al 2016, José Gomis Cañete. Aquest últim va explicar ahir, com a testimoni en el judici que se celebra a l’Audiència Nacional per la fortuna oculta de la família Pujol a Andorra, la important rendibilitat que li va generar l’operació, que consistia a desenvolupar un complex turístic a la Baixa Califòrnia, amb 4.000 habitatges, hotels, camps de golf i altres serveis.
"Jo vaig multiplicar la meva inversió per sis", va reconèixer Gomis, que va explicar que amb Delso va aportar 6,5 milions al denominat projecte Azul de Cortés de manera privada a través d’una de les seves societats, tot i que després l’hi van vendre per 126 milions de dòlars a Isolux, companyia que llavors dirigien i que va rebre adjudicacions d’obra pública a Catalunya.
Gomis, que ha comparegut com a testimoni, ha precisat que Pujol Ferrusola va aportar a l’operació uns dos milions d’euros i un quart inversor, 1,5. El fiscal afirma en el seu escrit d’acusació que Imisa, una de les empreses del fill del president, va entrar a participar en un 21,5% del fideïcomís (cessió de la gestió del projecte) el setembre del 2006 "mitjançant una aportació simbòlica de tan sols un pes mexicà". "No és veritat", va recalcar. Les defenses van precisar que, posteriorment, Pujol Ferrusola va aportar més sumes de diners. Tot just dos anys després, el 4 de desembre del 2008, Imisa va vendre aquesta participació per 15,2 milions d’euros, cosa que suposa una plusvàlua de 12,7 milions, assenyala l’acusació pública.
Després de la sortida de Pujol Ferrusola, Juandro Consultores, una empresa mexicana utilitzada com a pont en el projecte, va transmetre la totalitat del negoci del complex Azul de Cortés al grup Isolux. "Crec que van ser menys, uns 83 milions", va contestar Gomis a la fiscalia, que afirma que aquest projecte va ser utilitzat per Pujol Ferrusola i la seva exdona Mercè Gironès (també vinculada a l’empresa Imisa i també acusada) per encobrir moviments de capitals; no va respondre a una activitat mercantil ordinària, sinó que va consistir en una operació simulada per transferir fons als Pujol.
Gomis va relatar que el projecte de Mèxic va arribar a les seves mans a través de Delso, a qui "li va agradar molt". Ell mateix va viatjar a Mèxic i va veure en persona la possibilitat d’un negoci que podia ser beneficiós. "Era impressionant", va detallar. Per aquesta raó, ell i Delso van decidir, a través d’una societat conjunta, invertir en l’esmentat desenvolupament urbanístic. "Cada accionista va pagar la seva part. A mi m’agrada tenir la majoria perquè no m’interessa que em mani ningú i que el projecte es realitzi dins de l’absoluta legalitat, com així va ser", va detallar, just abans d’afegir que el que no fa és "regalar un duro a ningú, ni a Pujol Ferrusola, ni a Delso". Al fill de l’expresident no el va arribar a veure mai en persona.
"Diversificar el negoci"
Per la seva banda, el que era conseller delegat d’Isolux quan l’empresa va adquirir Azul de Cortés, Antonio de Padua Portela, va assegurar davant el tribunal, també com a testimoni, que la multinacional va assumir el projecte perquè li interessava "diversificar el negoci" a Mèxic, on, fins aleshores, només es dedicava a infraestructures i es volia iniciar una activitat immobiliària de cara a, si en algun moment decidien sortir a borsa, comptar amb aquest negoci.
