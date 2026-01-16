Continuïtat dels Next Generation
Sánchez anuncia un fons sobirà per mobilitzar 120.000 milions
La iniciativa Espanya Creix, que es presentarà dilluns, partirà amb una base de 10.500 milions d’euros d’inversió nacional i internacional
Juan José Fernández
Es dirà Espanya Creix, arrenca amb una base de 10.500 milions d’euros i té l’objectiu de mobilitzar 120.000 milions per donar continuïtat a l’impuls que han suposat els fons Next Generation. Pedro Sánchez va esbossar ahir els principals trets del seu primer gran anunci econòmic de l’any: la creació d’"un gran fons sobirà d’Espanya". El president del Govern va aprofitar la clausura de les jornades Spain Investors Day per fer aquest anunci davant inversors i CEO espanyols i estrangers reunits a Madrid.
El fons d’inversió reunirà capital públic i privat. Els 10.500 milions d’euros d’arrencada procediran del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El Govern es planteja obtenir la resta "a través de deute privat, inversors nacionals i també internacionals", va explicar Sánchez. Amb un keynesià discurs de clausura d’aquestes jornades, el president de l’Executiu va descriure nou dianes per a la inversió que planeja prioritzar el seu Govern: els sectors són vivenda, energia, digitalització, intel·ligència artificial, reindustrialització, economia circular, infraestructura, aigua i sanejament i seguretat. Aquesta referència a la defensa –amb la ministra Margarita Robles presenti entre els assistents a l’acte– la va incloure al final de la llista, "en últim lloc, però no l’última", va matisar. La intenció és "prioritzar els sectors clau per millorar la productivitat de la nostra economia".
El president i el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, descriuran aquest pla amb més detall dilluns vinent, segons es va encarregar d’anunciar el mateix Sánchez.
Ahir va avançar que l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) serà l’organisme a través del qual s’articuli la inversió, coinvertint amb el sector privat a través de préstecs i avals. Sánchez va presentar aquest fons sobirà com una clau de país: "Si els fons Next Generation van ser un exercici de sobirania europea, aquest fons Espanya Creix serà un exercici de sobirania nacional", va argumentar.
"Impuls perdurable"
Es tracta de "donar continuïtat a totes les grans transformacions" que han impulsat els fons europeus –63.000 milions, va recordar– des de la pandèmia cap aquí, un raig de finançament amb un cabal que s’aturarà al final del 2026. Sánchez va descriure el projecte com una manera de "recollir el testimoni dels Next Generation, estendre el seu impuls i fer-lo perdurable". I amb aquesta finalitat ja s’ha celebrat una primera reunió d’un Comitè d’Inversions Estratègiques, que també va presentar ahir com una "altra nova eina per atraure capacitats productives" a Espanya.
L’anunci li va servir per confrontar la política de govern a Espanya amb "les notícies que ens arriben des de l’altre costat de l’Atlàntic", en una de les al·lusions als Estats Units . Per Sánchez, el fons sobirà Espanya Creix acredita que "hi ha una altra manera de fer les coses davant el domini d’un discurs en què qüestions com la diversitat, la igualtat, la sostenibilitat o una mirada humanista a la digitalització estan en retrocés".
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre