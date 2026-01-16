Una simple espectadora
Tant la facció de Machado com els sectors més centristes no tenen capacitat de mobilització i intervenció des del 3 de gener, el dia de la captura de Maduro per part dels EUA.
Amb prou feines s’ha escoltat aixecar la veu a l’oposició per exigir alliberar els presos polítics
Abel Gilbert
El carnaval comença a Veneçuela al febrer. Quinze adolescents i vuit adults d’una localitat de l’estat d’Anzoátegui van decidir anticipar-se al sarau que es viurà al carrer i van ser arrestats per la Policia Nacional Bolivariana. Els uniformats els van confondre amb un grupet que festejava la captura de Nicolás Maduro per part d’un comando nord-americà, el passat 3 de gener. Si bé van ser excarcerats dies després, la situació, una mica "carnavalesca", va evidenciar fins a quin punt l’espai públic veneçolà continua clausurat des d’aquesta data. L’oposició, en qualsevol de les seves variants, no s’ha atrevit de moment a manifestar-se, potser perquè no té gaire clar quines són les seves consignes i els seus plans.
Donald Trump va rebre ahir María Corina Machado a la Casa Blanca. Però prèviament va qualificar de "formidable" la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, amb qui la vigília va mantenir una "conversa excel·lent" sobre el petroli veneçolà i els seus minerals. Si el multimilionari es va permetre augurar a la seva xarxa social Truth una col·laboració "espectacular" amb l’hereva constitucional de Maduro, ¿quin és d’ara endavant el lloc d’aquells que es van oposar al palau de Miraflores des que va ser ocupat pel "president obrer" el 2014? Aquest paper no sembla quedar clar a partir de les decisions de Washington d’emprendre una transició amb el que ha quedat del madurisme. Molt menys després que la mateixa Rodríguez destaqués a les xarxes socials el to "cortès" de la conversa que va tenir amb Trump.
La història demostra que el full de ruta del magnat pot canviar, i també la del mateix Govern escapçat i rearmat que posa a prova la seva capacitat d’acceptar les condicions polítiques que li estan sent imposades.
Ball de xifres
Mentrestant, els carrers estan buits d’opositors. Amb prou feines se’ls ha pogut escoltar aixecar la veu per exigir que s’alliberin tots els presos polítics. Els organismes humanitaris asseguren que han tingut lloc un total de 257 excarceracions des del 25 de desembre, i no 406 com han informat la "presidenta encarregada" i el seu germà i alhora principal autoritat parlamentària, Jorge Rodríguez. Fora d’això, l’heterogeni ventall de dirigents sembla condemnat a exercir un protagonisme secundari o fins i tot d’espectador del nou procés polític, si és que es confirmen les directrius de Trump i des de l’interior del madurisme no sorgeix un desafiament.
Delcy Rodríguez havia conversat llargament amb el president dels EUA abans de comunicar que s’obria a Veneçuela "un nou moment polític, que permet l’entesa des de la divergència i la diversitat política ideològica". ¿Fins on arriba la suposada mà estesa de la "presidenta encarregada"? Els analistes no tenen dubte que Machado i els sectors més intransigents, entre els quals Voluntat Popular, de l’exiliat Leopoldo López, no figuren en el seu convit.
Machado es va declarar "preparada" per agafar les regnes i Trump la va desqualificar. No deurien faltar excompanys de ruta dins del país sud-americà que van celebrar aquella humiliació. La premi Nobel de la pau mai va ser acceptada del tot en el si opositor. Abans d’octubre del 2023 era un personatge lateral del drama veneçolà que expressava les posicions més pròximes als EUA.
Quan va guanyar les primàries d’aquest espai i va ser proscrita pels tribunals va començar a exercir un lideratge que va estar al darrere de la candidatura d’Edmundo González Urrutia i la reclamació del triomf a les urnes davant Maduro, el juliol del 2024. Aquesta centralitat a l’interior del país es va anar diluint a mesura que guanyava reconeixement en la migració veneçolana, especialment a Florida. L’obtenció del Nobel de la pau li ha permès preservar la seva rellevància.
