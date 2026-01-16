Protestes massives
Trump amenaça de desplegar l’Exèrcit a Minneapolis
El president assenyala que aplicarà la llei d’insurrecció, que l’autoritza a recórrer a les forces armades dins dels EUA
Idoya Noain
Minneapolis torna a ser un polvorí. Les tensions entre manifestants i forces de l’ordre federals desplegades per Donald Trump s’han tornat a escalar després que un agent d’immigració, dimecres, ferís d’un tret un home veneçolà durant una detenció. Hores després, Trump va fer pujar la crispació amb l’amenaça d’invocar la llei d’insurrecció, una norma que autoritza el president a desplegar forces armades dins del territori nord-americà i dona poders als militars per fer detencions i escorcolls, funcions que per norma general té prohibides.
El nou succés de la capital de Minnesota es produeix una setmana després que un agent de l’ICE, la branca policial dels serveis d’immigració, disparés contra el seu cotxe i matés Renee Nicole Good, una dona que protestava pel desplegament federal a Minneapolis, la ciutat que el 2020 va viure intenses protestes per l’assassinat de George Floyd. Des d’aleshores s’han incrementat les manifestacions contra el desplegament federal i contra la campanya de detencions.
Pràctiques brutals
En aquesta campanya els uniformats de l’ICE i de la patrulla fronterera, agents amb equipament quasi militar i normalment amb la cara tapada i sense identificacions, han estat agreujant i brutalitzant les seves tàctiques, cosa que ha contribuït a augmentar la tensió i els enfrontaments.
L’incident de dimecres, segons Tricia McLaughin, portaveu del Departament de Seguretat Nacional, es va produir quan uns agents federals van mirar de detenir en una parada de trànsit un home veneçolà que, segons les autoritats, és als Estats Units de manera il·legal.
Segons el relat de McLaughin, l’home va fugir i quan l’agent el va atrapar "va començar a resistir-se i a assaltar l’agent". Llavors, dues persones, aparentment familiars del perseguit, van sortir d’una casa de la vora i van començar a atacar l’agent amb una pala i el mànec d’una escombra. L’agent llavors va disparar "trets defensius" i va ferir la cama de l’home veneçolà. Aquest home i els seus familiars es van refugiar a l’apartament. Les forces de l’ordre van entrar-hi i es van emportar al perseguit.
