Cuenca declara que va extraviar un mòbil després de comparèixer al Congrés
L’assessor de Mazón diu a la jutge que va perdre les dades d’un altre telèfon en un canvi de terminal
LAURA BALLESTER
L’assessor de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, assegura que va extraviar un mòbil al tornar de declarar al Congrés l’1 de desembre passat i que les dades d’un altre les va perdre en un canvi de terminal per una fallada en la portabilitat de dades, segons va explicar en el seu acarament de dilluns passat i va justificar ahir, després de comparèixer davant de la jutge de la dana per intentar recuperar les dades. El jutjat va notificar ahir un nou informe sobre els terminals mòbils que va utilitzar Cuenca des del 2023, dels quals no s’han pogut extreure els missatges que Cuenca va intercanviar amb Mazón, Salomé Pradas i Emilio Argüeso el 29 d’octubre del 2024.
L’últim intent va ser ahir sense èxit. La jutge havia citat Cuenca, excap de gabinet de Mazón i actual assessor de l’expresident de la Generalitat, junt amb un tècnic de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, tot i que finalment en van ser tres, per intentar accedir als missatges que Cuenca i Mazón van intercanviar el dia de la riuada mortal. L’assessor va aportar la seva targeta SIM, i els tècnics, el mòbil que Cuenca va tornar a la Generalitat restaurat, per intentar accedir als missatges de fa gairebé quinze mesos.
Finalment, els tècnics van determinar que, en l’aplicació de WhatsApp, en el contacte amb Mazón hi ha missatges fins al juny i juliol del 2024. Per fer un salt temporal i reprendre’s el 23 de juliol del 2025. El mateix salt passa amb Cayetano García, exsecretari autonòmic de Presidència; l’exconsellera Salomé Pradas, i el número dos Emilio Argüeso.
Al finalitzar l’acte de confrontació, Cuenca va atendre els periodistes. "Mai esborro els missatges. L’únic que vaig fer, com qualsevol de vostès, amb els mòbils d’empresa, és tornar-lo en el seu estat original". Cuenca va justificar que en un canvi de portabilitat es va perdre informació.
