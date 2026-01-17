Els EUA capturen Maduro
Diosdado Cabello va intentar ‘enganyar’ l’Audiència Nacional perquè extradís una opositora a la qual acusa d’armar mercenaris
El lletrat Nielson Mayamb de Souza Vilela ha convençut els jutges espanyols al descobrir una acta policial en què es constata que la reclamada va ser vinculada pel règim amb opositors al Govern chavista que pretenien portar a terme «una insurrecció armada»
Tono Calleja Flórez
El 15 de febrer del 2025 el ministre de l’Interior de Veneçuela, Diosdado Cabello, comunicava a la premsa que un alcalde del partit opositor Un Nou Temps havia sigut detingut per vendre armes a uns suposats mercenaris als quals acusava d’ordir una trama colpista per acabar amb el Govern de Nicolás Maduro. L’home que defensa amb braç de ferro la dictadura bolivariana es referia a Nervins Sarcos, primer edil del municipi de Colón, a l’estat de Zulia, a qui la Fiscalia de Veneçuela acusava d’integrar un grup delinqüencial que venia armes a paramilitars.
Però l’acta policial a què ha tingut accés aquest diari, elaborat pel Grup d’Operacions Estratègiques, la Policia chavista, evidencia que els agents dirigits per Cabello van assenyalar entre els integrants de l’organització d’opositors que havien desmantellat Marcos Javier A. B., un ciutadà que havia sigut sorprès suposadament en possessió de «diverses armes de foc [pistoles]», que hauria obtingut «a la parròquia Santa Bárbara (Colón)».
I precisament en aquest territori operava l’alcalde opositor arrestat en la mateixa operació, que en col·laboració amb Fernando Luis B. R. liderava, sempre segons la dictadura chavista, «una xarxa de tràfic d’armes», especifica l’acusació, que argumenta les seves conclusions en el contingut dels telèfons mòbils que van ser requisats als investigats, en els missatges dels quals s’al·ludia que tenien en el seu poder «un carregament d’armaments».
Denúncia chavista
En la premsa controlada pel règim chavista es va informar que les detencions estaven relacionades amb una trama de corrupció que havien denunciat el març del 2024 els regidors chavistes del Concejo Municipal de Colón (Zulia-Veneçuela). Els regidors Kendry Paredes i Deisy Iguarán van denunciar l’alcalde Sarcos per malversació d’almenys 1.200.000 dòlars.
I aquest fet, revelat pel lletrat Nielson Mayamb De Souza Vilela, ha convençut l’Audiència Nacional de frenar l’extradició a Veneçuela de María Violeta A. B., germana del lletrat assenyalat com a integrant del grup opositor, al considerar que la reclamació per un delicte d’una suposada estafa en realitat podria tractar-se d’un ardit del Ministeri de l’Interior de Veneçuela, i que la reclamació a Espanya «no obeeixi a altres motius diferents dels merament al·legats».
Per això, l’entrega d’aquesta dona, resident en un municipi de la Comunitat de Madrid des del 2022, va concloure el magistrat de l’Audiència Nacional Fermín Echarri, podria ser «utilitzada d’alguna manera en el procés penal seguit contra el seu germà Marcos Javier A. B pels delictes de terrorisme i de traïció a la pàtria, pel qual es troba en l’actualitat en situació de presó», ja que va ser arrestat el 3 de febrer del 2025.
Acta policial chavista
I fins i tot l’acta policial chavista, que firma el detectiu adscrit a la Direcció d’Operacions Estratègiques (GOES), Jhon Ravelo, especifica que un testimoni havia assenyalat María Violeta A. B i el seu germà en el marc d’una investigació d’opositors al Govern de Caracas, «a fi de realitzar una insurrecció armada».
Uns mesos abans de l’operació vinculada al germà de la veneçolana resident a la Comunitat de Madrid, en concret el 18 d’octubre del 2024, Diosdado Cabello havia fet un cop d’efecte a l’anunciar la detenció de més d’una desena de presumptes «mercenaris» implicats en un suposat complot per enderrocar el Govern del deposat president, Nicolás Maduro. El titular d’Interior, en una al·locució difosa als mitjans de comunicació, va denunciar un pla que hauria sigut orquestrat per l’Agència Central d’Intel·ligència dels Estats Units (CIA), l’Administració de Drogues dels Estats Units (DEA) i el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) espanyol.
En concret, va acusar l’espionatge espanyol d’estar «al capdavant de l’operació; en el reclutament, en la recerca i en el subministrament d’armes». I precisament després de la detenció de Maduro per part de l’Exèrcit dels Estats Units el Govern ara encapçalat per la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha excarcerat els ciutadans espanyols Andrés Martínez Adasme i José María Basoa Valdovinos, que van ser acusats de pertànyer al CNI.
Un suposat complot
Es tracta de dos ciutadans bascos que van ser detinguts el setembre del 2024 en el marc d’un suposat complot orquestrat per l’oposició, ja que Diosdado Cabello va assenyalar María Corina Machado, i que tenia per objectiu, segons el règim, assassinar Nicolás Maduro i altres líders chavistes. Tots dos van ser arrestats i acusats de planejar actes «terroristes» enmig d’una escalada de tensió amb Espanya després de l’arribada a Madrid del candidat opositor exiliat Edmundo González Urrutia.
Segons les autoritats de Caracas, tots dos estaven vinculats amb el CNI, una cosa que el Govern espanyol ha negat en tot moment, defensant que van ser detinguts de manera injusta i que, per tant, havien de ser alliberats immediatament. L’escrit d’acusació difós per Pam Bondi, la fiscal general del govern de Donald Trump, inclou Cabello entre els capitostos del ‘càrtel dels Soles’ pel qual va ser arrestat Nicolás Maduro.
