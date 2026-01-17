La fiscalia acusa Peinado d’"engreixar" el cas Begoña Gómez
Creu que el jutge impulsa una "investigació encoberta" sobre el rescat d’Air Europa al preguntar a l’UCO "si hi ha dades noves"
Cristina Gallardo
"S’està engreixant una causa ja voluminosa amb matèria aliena al seu objecte definit". D’aquesta manera tan rotunda s’expressa el fiscal del cas Begoña Gómez, José Manuel San Baldomero, en un escrit en el qual s’adhereix al recurs que ha sigut presentat per la defensa de la dona del president del Govern contra una petició feta pel jutge Juan Carlos Peinado a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, per preguntar-li si "han aparegut fets nous" sobre el rescat Air Europa que li permetin investigar malgrat el fre que li va imposar l’Audiència de Madrid sobre aquest assumpte.
La consulta que va fer el titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid el desembre passat la va efectuar, a més, arran de la petició d’un advocat, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentació de denúncies fake a la fiscalia i altres tribunals contra el Govern, que de moment no han trobat cap resposta per falta de fonamentació.
Aprofundint en els seus arguments contra la decisió presa pel jutge, el fiscal San Baldomero assenyala que la seva decisió de dirigir-se a l’UCO sobre aquest assumpte és "contrària a les funcions pròpies del jutge d’instrucció" i suposa igualment que "fa abandó de la funció que li correspon, sol·licita o obre la porta a una investigació encoberta sobre una matèria ja abordada i respecte de la qual té els criteris per decidir fixats o indicats per l’Audiència Provincial".
"Innòcua petició"
El ministeri públic incideix que el criteri ja establert en diverses ocasions per l’Audiència Provincial de Madrid sobre Air Europa "no ha variat", i que fets que es posen sobre la taula de l’instructor a través de querelles i denúncies" tampoc tenen cap misteri per investigar, de manera que el que busca Peinado s’assembla més aviat "a una investigació encoberta que a una innòcua petició d’informació".
La fiscalia afegeix que, sent la causa matriu un procediment davant el tribunal del jurat, "resulta xocant que s’acordin en aquest marc aquestes diligències instructores o gairebé instructores quan els fets haurien d’estar definits". I es queixa que s’intenti "engreixar" un procediment "acumulant fets en els quals uns se suposa que avancen i d’altres es troben en estudi", segons l’escrit amb data el dia 2.
Segons la fiscalia, no es pot dir que no s’estigui investigant "quan s’encomana una actuació a la policia d’indagació en les seves bases de dades i constatació d’elements sobre una denúncia interposada sobre suposats fets nous", havent-se de fer, a més, d’una manera motivada. Critica també que l’encomanda a la policia es faci "de manera absolutament abstracta i indeterminada, no tenint les precisions mínimes usuals i necessàries".
Per a la fiscalia, són l’Audiència Nacional o el Tribunal Suprem –en relació amb altres procediments que també han tocat aspectes relatius al rescat de la companyia aèria– "els que poden verificar l’existència d’indicis racionals de criminalitat sobre altres delictes".
