El Govern amplia a 1,5 milions d’euros les ajudes per a cursos de català
C. C.
La Generalitat considera un "èxit" la línia d’ajudes creada l’any passat perquè municipis de menys de 17.500 habitants, Consells Comarcals i entitats poguessin organitzar cursos gratuïts de nivell bàsic de català. Des de la Conselleria de Política Lingüística van celebrar ahir un acte per fer balanç d’aquesta mesura, que asseguren que ha permès crear 350 cursos amb 8.750 places repartides per tot Catalunya.
Segons el departament, la rebuda ha sigut molt positiva, de manera que s’ha decidit obrir una nova convocatòria per al curs vinent (2026-2027), així com ampliar el pressupost previst. La línia creada el 2025 va partir d’un pressupost inicial de 800.000 euros, però es van fer dues ampliacions més fins a arribar als 1,4 milions. Per a aquest any, ja s’ha previst una dotació de partida d’1,5 milions, que podria augmentar en funció de les necessitats. "L’objectiu és arribar a tots els pobles", va afirmar el conseller Francesc Xavier Vila.
Menys llistes d’espera
Durant l’acte, Vila va posar en relleu que aquestes ajudes han servit per millorar la distribució pel territori i per "desestacionalitzar" l’oferta, ja que no és necessari que els cursos comencin només al setembre. Això, segons la conselleria, ha reduït de manera substancial les llistes d’espera que tenia fa dos anys el Consorci per a la Normalització Lingüística.
En la trobada hi van participar representants d’ajuntaments i entitats que es van afegir a l’anterior subvenció i que han fet un balanç positiu dels resultats obtinguts. Damià Grau, president de l’Associació Cultural Soldevila, va explicar que l’ha sorprès la quantitat d’inscrits i l’"entusiasme" generat. Grau va afegir que, gràcies a aquests cursos, ciutadans d’origen subsaharià que van migrar fa poc temps i encara no havien après l’idioma, ara ja celebren que poden entendre els cartells.
