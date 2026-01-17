El Govern atrau el PNB amb 5 traspassos i Pradales exigeix ara els aeroports
Sánchez signa l’acord amb un altre soci en un moment de feblesa, després de tancar amb ERC el pacte en finançament / Euskadi serà la primera comunitat a gestionar les prestacions d’atur
Iván Gil
El Govern va salvar ahir una crisi amb el PNB materialitzant el traspàs de cinc competències a la Comissió Mixta. Ho va fer a la segona, després d’un desacord a finals de l’any passat que va obligar a ajornar el calendari previst i els jeltzales van deixar anar l’amenaça d’obrir una crisi en la seva relació amb Pedro Sánchez. L’Executiu basc ha aconseguit arrencar les prestacions de la Seguretat Social per atur, una històrica demanda a què s’havia resistit el Ministeri de Treball i que converteix Euskadi en la primera comunitat a gestionar-les.
També s’han traspassat les prestacions relatives a la cura familiar, juntament amb Salvament Marítim, assegurança escolar i el centre de verificació de maquinària de Barakaldo (Biscaia). Totes entraran en vigor l’1 de gener del 2027, a excepció de Salvament Marítim, que ho farà ja l’1 d’octubre d’aquest any.
L’acord d’investidura amb el PNB, però, es compromet a transferir totes les competències pròpies recollides a l’estatut de Gernika i encara en queden un total de 16. Per això, tot just signar l’acord entre tots dos executius al Ministeri de Política Territorial, que lidera Ángel Víctor Torres, el lehendakari, Imanol Pradales, no va trigar a posar deures sobre la taula amb el focus posat en l’exigència de gestionar els aeroports bascos, i Aena ja va anticipar que s’hi oposa.
Escenari de tensió
El responsable de Política Territorial va assegurar després de l’acord que es continuarà "avançant amb el País Basc", com "amb altres comunitats autònomes", sense especificar en quines competències. A la Moncloa s’obren a una reunió bilateral entre Sánchez i Pradales abans de l’estiu en què es puguin ratificar nous traspassos en què ja començaran a treballar els equips respectius. "Hi pot haver diferències al camí, però el més important és que acabem amb acords", va concloure Torres. El Govern vol mostrar voluntat de complir les exigències dels nacionalistes bascos i llançar un missatge d’entesa per retenir-ne el suport al Congrés. Tot plegat, en un context de tensió amb els socis de la investidura després de la crisi provocada pels nous casos de corrupció en el Govern i d’assetjament sexual al PSOE amb què es va tancar l’any.
La intenció per al traspàs de la Seguretat Social requereix avançar per fases i diferenciar bé les prestacions no contributives, el subsidi d’atur i les prestacions d’atur, que vinculen diversos ministeris. En l’Executiu van posar el fre a aquesta transferència des del principi de la legislatura, però al llarg dels últims mesos s’han produït converses discretes per desencallar-lo.
Sánchez intenta desencallar els Pressupostos i a aquests gestos amb el PNB s’hi afegeix l’acord per al finançament pactat la setmana passada amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Tot i que és un dels compromisos principals que quedaven pendents amb els republicans, el líder d’Esquerra va deixar clar després de la trobada a la Moncloa que sense tancar abans altres carpetes, principalment la relativa a la recaptació de l’IRPF, no s’asseurà a negociar els comptes públics.
El Govern està determinat a presentar-los i, després de posposar d’una manera reiterada el calendari, ha fixat el primer trimestre del 2026 com a data límit per fer-ho. Un termini que també està condicionat per la sortida de l’Executiu de la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda María Jesús Montero prevista en aquestes mateixes dates per presentar-se com a cap de llista del PSOE a les eleccions de la Junta d’Andalusia. Malgrat la falta de garanties d’ERC, sembla molt més llunyà el suport de Junts o, fins i tot, Podem.
Picades d’ullet a Junts
Amb els postconvergents tampoc s’estalviarà en gestos per intentar recuperar la relació, començant per la publicació de les balances fiscals com va assegurar dimecres Montero. El Govern ja va avançar en alguns compromisos al desembre, com la llei de multireincidència, un decret econòmic amb algunes de les peticions de Junts o l’inici dels treballs perquè Catalunya i Euskadi esdevinguin membres associats de la UNESCO i l’Organització Mundial del Turisme (OMT), els dos organismes associats de l’ONU.
