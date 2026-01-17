Indignació a Noruega pel ‘regal’ del Nobel
El guardó "no es pot compartir ni transferir", assenyala l’institut que l’atorga
Gemma Casadevall
Un Nobel de la pau no es pot "revocar, compartir ni transferir", havia recordat l’Institut Nobel noruec, la vigília de la trobada a la Casa Blanca entre Donald Trump i María Corina Machado. "Els estatuts del Nobel no imposen restriccions sobre el que faci el guardonat amb la medalla, el diploma o el premi en metàl·lic (...) Independentment del que passi amb la medalla, el diploma o el premi, és el guardonat original el que quedarà registrat per a la història com el seu destinatari", va precisar ahir la institució, enmig de l’allau de crítiques davant el regal a Trump per part de la líder opositora veneçolana.
L’explicació de l’Institut Nobel era previsible, ja que així consta als seus estatuts. El premiat és "lliure de conservar-los, vendre’ls o donar-los". La decisió de Machado tampoc era una sorpresa. Machado ja havia dedicat a Trump el prestigiós guardó, a l’octubre, al conèixer-se que era la destinatària del Nobel de la pau 2025, el premi que cobeja el mandatari.
La fotografia que va difondre la Casa Blanca amb Machado entregant a Trump la medalla del Nobel ha desencadenat la indignació a Noruega. Es produeix en un moment àlgid, amb Washington desafiant Groenlàndia i Dinamarca, gran aliat d’Oslo.
De "patètica" va qualificar la decisió de Machado l’analista Janne Haalans Matlary, des de la televisió pública noruega NRK. "En un món en què tot es pot comprar o vendre, no hauria d’estranyar-nos que això passi també amb el Nobel de la pau", va escriure el columnista d’aquest mitjà Sigurd Falkenberg Mikkelsen, que va recordar que concedir el guardó a Machado ja va ser polèmic.
Allau de crítiques
Les crítiques es van succeir entre partits i polítics. "Que rebi la medalla no significa que hagi guanyat el premi", va recordar l’exministra de Defensa i d’Exteriors, la conservadora Ine Eriksen Søreide. El cogubernamental Partit Centrista va lamentar que Trump s’"apropiï" del regal i l’Esquerra Socialista, aliat del Govern del socialdemòcrata Jonas Gahr Store, va qualificar els fets d’"absurds". El Partit Roig, també aliat extern del Govern, va indicar que el Comitè el Nobel s’ha de reformar.
Indiferent a la controvèrsia, Machado va defensar la seva decisió d’ofrenar a Trump la seva medalla del premi Nobel de la pau. "Vaig decidir dedicar-li al president Trump perquè se’l mereix", no va dubtar a assenyalar durant una entrevista en el programa Fox & Friends de la cadena Fox News, informa Abel Gilbert.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes