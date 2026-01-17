Itàlia considera un "acudit" la missió militar europea a Groenlàndia
El Govern de Meloni defensa la unitat del "món occidental" i evita criticar Trump
Irene Savio
El Govern italià va reaccionar ahir amb menyspreu a la decisió d’alguns països europeus, entre ells França i Alemanya, d’enviar una missió militar amb soldats europeus a Groenlàndia en resposta a les recents amenaces del president nord-americà, Donald Trump. "Sembla un acudit", va afirmar el ministre de Defensa, Guido Crosetto, desmarcant-se de la iniciativa. "¿Què hi van a fer? ¿Una excursió?", va afegir en to sarcàstic. En la mateixa línia es va expressar el ministre d’Afers Exteriors, Antonio Tajani, quan va assenyalar que "això no va d’enviar a 10 o 15 soldats a la regió".
Crosetto i Tajani es van pronunciar d’aquesta manera amb motiu de la presentació d’un "nou document estratègic" d’Itàlia sobre la regió, en el qual Roma defensa, entre altres coses, que la UE es mantingui ferma en la col·laboració amb l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) i els Estats Units (EUA) a l’àrtic. Roma vol "contribuir a la seguretat i a la dissuasió a l’àrtic en el marc del compromís d’Itàlia a l’OTAN i mantenir així un enfocament mesurat respecte a les narratives geopolítiques sobre l’augment de la competència i els riscos de conflicte a la regió", assenyala el document, que fa cap referència a l’actual clima de tensió entre els EUA i la Unió Europea (UE).
El món ‘lliure’
"Hem recordat abans amb el ministre Tajani una pista construïda per l’aeronàutica [italiana] a l’àrtic. Des de fa temps, el Ministeri de Defensa [italià] s’interessa per l’àrtic, amb la marina, la força aèria i l’Exèrcit. Els exercicis [militars] no han començat ara i sens dubte no són 15 soldats enviats a Groenlàndia", va dir en aquest marc Crosetto. "15 italians, 15 francesos i 15 alemanys a Groenlàndia sembla el principi d’un acudit –va assenyalar Crosetto–. En canvi, considero que el nostre interès és mantenir unit el món occidental, el món lliure, i pensar sempre des del punt de vista de l’OTAN, des del punt de vista de l’ONU", va afegir des de Villa Madama, un palau situat a la zona nord de la capital italiana en el qual es va portar a terme l’acte.
El ministre Tajani també va pronunciar unes paraules similars. "No es tracta d’enviar 10 o 15 soldats a la regió. Té raó, Crosetto. Es tracta de tenir al cap una estratègia, no és una qüestió tàctica, i nosaltres tenim una visió, una visió conjunta de 360 graus", va apuntar el titular italià d’Exteriors. "Nosaltres continuem promovent un compromís més important de l’OTAN en aquesta àrea amb la presència de la UE", va argumentar.
La mateixa Giorgia Meloni també va intervenir sobre l’assumpte, tot i que només amb un text escrit –que va ser llegit durant l’acte–, ja que aquests dies la primera ministra italiana és al Japó per a una visita institucional. L’àrtic "s’ha de convertir cada vegada més en una prioritat de la Unió Europea i de l’OTAN, i l’Aliança Atlàntica ha d’aprofitar l’oportunitat de desenvolupar a la regió una presència coordinada, capaç de prevenir tensions, preservar l’estabilitat i respondre a les ingerències d’altres actors", va manifestar des del Japó la líder italiana, actualment la principal aliada de Trump a Europa.
