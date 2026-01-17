IU reconeix el fracàs de Sumar i proposa un nou nom
Ana Cabanillas
Esquerra Unida, el principal partit nacional integrat a la coalició de Yolanda Díaz, certifica el fracàs de Sumar com a projecte per unificar el vot de l’esquerra. La direcció d’Antonio Maíllo defensa la creació d’una "alternativa" a la coalició progressista de cara al cicle electoral d’autonòmiques, municipals i generals, amb l’exigència que tingui un nou nom i l’objectiu d’atraure a altres forces progressistes, entre aquestes a Podem.
En l’esborrany de l’informe polític l’organització assegura que "és evident que la coalició Sumar, tal com la coneixem ara, no és un instrument capaç d’aglutinar al conjunt d’organitzacions polítiques i persones conjurades per evitar un govern de PP i Vox". Sostenint aquesta idea en el document, llança la seva pròpia aposta. "Aspirem a construir una alternativa de país", defensa IU, que busca marcar distàncies amb l’ala majoritària del Govern, afirmant que "les polítiques d’un PSOE amb ànima neoliberal i atlantista impedeixen una agenda de Govern de veritable avanç".
L’esborrany de l’informe, que es votarà avui en la reunió de la coordinadora federal d’IU, incideix en l’aliança en la qual treballen els partits de Sumar: IU, Més Madrid, Comuns i Moviment Sumar. La nova coalició està prevista a principis d’any, i IU insisteix en canviar el nom del grup parlamentari.
