Machado demana a Trump que l’ajudi a tornar a Veneçuela «al més aviat possible»
La dirigent opositora assegura que Rodríguez no té cap acord amb el líder dels EUA, sinó que «compleix ordres» / El cap de la CIA es va reunir amb la presidenta a Caracas, segons ‘The New York Times’
Abel Gilbert
María Corina Machado vol tornar aviat a Veneçuela. La dirigent líder opositora va demanar a Donald Trump que fes realitat aquest desig "al més aviat possible" durant la trobada que van mantenir a la Casa Blanca. "Per descomptat que vaig insistir en el meu desig de tornar, i ho faré. Evidentment, hem discutit tot el que això implica", va dir durant una roda de premsa ahir a Washington. El seu país, va assegurar, "serà lliure amb el suport dels EUA".
Machado va ofrenar a Trump la seva medalla del premi Nobel de la pau i va delegar en el mandatari nord-americà la possibilitat d’accelerar la seva tornada a una ciutat com Caracas, que és diferent des del 3 de gener: Nicolás Maduro ja no governa i la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, compta almenys per aquests dies amb la conformitat del multimilionari per sobre del paper que pogués exercir la líder de Vine Veneçuela. El director de la CIA, John Ratcliffe, va conversar hores enrere a la capital veneçolana amb la substituta del mandatari segrestat pels EUA, d’acord amb The New York Times. Segons la premi Nobel, Rodríguez no té un "acordo" amb Trump, sinó que "compleix ordres" que procedeixen de Washington. La presidenta encarregada li té "terror", a Trump.
Machado continua, però, imaginant un fort protagonisme determinant en la transició política. "Farem el necessari com a Govern legítim", va dir, en relació amb la victòria electoral en les eleccions de juliol del 2024, quan l’oposició va competir amb la candidatura d’Edmundo González Urrutia. El Consell Nacional Electoral (CNE) va donar Maduro guanyador de la contesa sense presentar les actes. "Edmundo i jo estem en comunicació permanent. Tenim una tasca enorme". Fins al moment, Washington ha desatès les peticions que González Urrutia assumeixi la presidència del país.
Segons Machado, Veneçuela té "la societat més cohesionada del món: el 90% de la població vol el mateix". Això "mateix" és un canvi de règim que no inclou Delcy Rodríguez. Segons la líder opositora, Rodríguez "no representa el poble" i no pot estar a càrrec d’una "transició ordenada" i "veritable". No només per considerar-la "comunista", sinó aliada de Rússia i l’Iran. "No controla les Forces Armades perquè "el 80%" dels uniformats "estan amb nosaltres", va afirmar Machado. Altrament, l’oposició no hauria obtingut les actes electorals el juliol del 2024.
"Ara ens enfrontem a un procés molt complex i delicat". La dirigent va fer una crida a "acabar" amb l’"estructura criminal" d’un règim a què "només els queda el terror". Rodríguez, va remarcar Machado, no pot donar als veneçolans "confiança, retrobament, Estat de dret, participació ciutadana". Per tant, la seva permanència al Palau de Miraflores "no és sostenible i ella ho sap", va recalcar Machado. Per això, va afirmar que no és qüestió de dirimir el problema veneçolà entre la reemplaçant de Maduro i el seu lideratge, "sinó entre el cartell i la justícia". La justícia nord-americana va abandonar fa 10 dies la caracterització del madurisme com un "cartell dels sols". Ho va considerar un simple argot.
La líder de Vine Veneçuela va sortir del país al desembre per rebre a Noruega el Nobel de la pau, després d’un any vivint a resguard per evitar la seva detenció. El seu obsequi a Trump de la condecoració ha sigut motiu de controvèrsia dins i fora del seu país.
Trobada clau
Mentre la líder opositora ofrenava a Trump la seva medalla del Nobel de la pau, i el president ho agraïa sense rubors, el director de la CIA conversava a Caracas amb la presidenta encarregada de Veneçuela, d’acord amb The New York Times. No es va tractar d’una visita qualsevol, sinó la del primer integrant del Gabinet de Trump que aterra a Veneçuela des que l’Exèrcit nord-americà va entrar al búnquer de Maduro per emportar-se’l a Nova York després de matar 32 dels seus custodis cubans. Segons el diari novaiorquès, un funcionari del Govern va assenyalar que Ratcliffe va transmetre a Rodríguez "el missatge que els EUA esperen una relació de treball millorada". Tots dos van dialogar sobre cooperació en intel·ligència, estabilitat econòmica i, a més, la necessitat de garantir que el país sud-americà deixarà de ser un "refugi segur per als adversaris dels EUA, en particular els narcotraficants".
La trobada va tenir lloc, al seu torn, el mateix dia en què la presidenta encarregada va anunciar la seva decisió de reformar de manera parcial la Llei orgànica d’hidrocarburs per, d’aquesta manera, incorporar el model de negocis que ja impera en les relacions amb la multinacional nord-americana Chevron i, a més, blindar les inversions i permetre la incorporació de nous fluxos de capital en camps que no tenen infraestructura.
Conveni amb Chevron
El conveni amb Chevron es basa en un contracte de participació productiva que va permetre inversions per 900 milions de dòlars el 2025 i una producció d’1,2 milions de barrils diaris de petroli. "Va ser l’esforç d’inversors nacionals i internacionals partint d’aquest model".
Chevron ha sigut vital per al cicle de creixement de Veneçuela durant els últims dos anys. "L’agenda energètica EUA-Veneçuela no és nova. Té més d’un segle. No estem inventant l’aigua tèbia. El que estem és, enmig d’una agressió i d’una ferotge amenaça, modelant el que ha de ser una cooperació energètica", va assegurar.
El que es diu a Washington no deixa de ressonar a Caracas. La portaveu de Trump, Karoline Leavitt, havia remarcat també dijous passat que Rodríguez era receptiva a les "sol·licituds" de Washington. "Crec que tots ho han pogut constatar", va afirmar. Va destacar en particular l’acord bilateral pel qual els EUA comercialitzaran el cru veneçolà i gestionaran els ingressos abans de transferir-los a Veneçuela. Trump va assegurar que els EUA busquen una inversió de 100.000 milions de dòlars per part del sector petroler.
La presidenta encarregada de Veneçuela va reivindicar, tanmateix, la possibilitat del seu país de tenir alhora el seu pla de negocis amb altres països, entre aquests la Xina, Rússia i Cuba.
