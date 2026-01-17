Entrevista
Pilar Alegría, sobre la situació política a Espanya: «Pedro Sánchez esgotarà la legislatura»
La secretària general del PSOE Aragó i aspirant a presidir la comunitat analitza a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el moment del Govern central i els casos de corrupció i assetjament al si del seu partit
Ricardo Barceló
¿Li resta la situació nacional del seu partit?
Jo el que estic veient és il·lusió en la gent. I és important que en aquests dies que ens queden de campanya i de precampanya aconseguim mobilitzar l’electorat. El 8 de febrer no és només un resultat electoral, triem el futur d’
.
¿El Govern d’Espanya i la figura de Pedro Sánchez ajuden la candidatura del PSOE a l’Aragó en aquest clima tan polaritzat?
La figura del secretari general i la marca del
sumen. Sobre la polarització, jo veig una polarització asimètrica. Vaig demanar una campanya neta i la resposta que m’han donat ja l’hem conegut. Jo observo amb una profunda preocupació que hi ha forces polítiques que utilitzen el malestar de la gent per generar por i odi. I aquest odi s’ha de vehicular en la recerca d’un enemic polític, i sincerament a mi aquest camí em sembla molt preocupant. Jo estic fent una campanya parlant d’Aragó i vull parlar només dels problemes de la gent i dels reptes que tenim. Els altres juguen a incitar aquesta polarització, aquest odi i aquesta deshumanització dels adversaris polítics. Quan jugues a això, estàs entrant per un camí molt perillós, perquè aquesta manera de fer política es projecta a l’àmbit social. I cal posar-s’hi ferm.
Sánchez va guanyar una moció de censura denunciant la corrupció del PP. Ara, els seus dos últims secretaris d’organització estan sent investigats per l’UCO. Vostè ha sigut portaveu del partit i del Govern d’Espanya. ¿No sabia res de tot el que passava?
La corrupció sempre és dolorosa, sempre, i més quan les persones que s’han corromput formen part del teu partit. Quan això passa, la resposta que ha de donar el partit ha de ser d’absoluta contundència i rapidesa, i és el que ha fet el PSOE. Primer demanant perdó, donant explicacions i actuant amb rapidesa i contundència. Aquestes persones ja no formen part del PSOE. La corrupció és sempre dolorosa, però crec que els ciutadans esperen una resposta clara i contundent i el PSOE ho ha fet.
¿Ha tornat a parlar amb Santos Cerdán o amb Ábalos?
De cap manera.
Tenien una relació relativament pròxima.
Sí, és clar, lògicament formàvem part del mateix partit, però no, evidentment que no he tornat a parlar amb ells.
¿S’ha sentit decebuda?
Que hi hagi persones que s’aprofitin de la seva posició i entrin per camins que són absolutament improcedents i vergonyants, vinculats amb possibles casos de corrupció, pot passar i desgraciadament passa en política i en altres àmbits. Quan són persones que coneixes i que han format part del teu partit, és encara més decebedor.
Va passar el mateix amb els casos recents de masclisme. Va tenir una reunió amb Salazar de la qual es va mostrar penedida. ¿Com valora aquests casos i aquesta reunió?
Hem dit que calia haver sigut més diligents amb els temps. El que li puc traslladar per part del PSOE és tolerància zero davant el masclisme i davant qualsevol cas d’assetjament o d’abús sexual.
¿Es planteja arribar a acords per intentar desactivar Vox?
Aquí l’únic que negocia amb Vox és el PP. El que hem escoltat de Santiago Abascal és referir-se a mi com a dona objecte. Amb aquestes declaracions manifesta un masclisme absolutament evident. El problema no és que jo hagi sigut la diana, el problema és les dones que han de patir aquest tipus d’insults diàriament. Ara, el preocupant és que utilitzen aquests insults per generar aquesta deshumanització que a mi em preocupa profundament.
¿Estaria disposada a arribar a algun acord amb el PP per deixar de banda Vox?
El que ha obert les portes de bat a bat a la ultradreta té nom i cognom, i és el Partit Popular. Després de les últimes eleccions autonòmiques es va conformar un govern amb Vox. És Vox el que decideix sortir del govern. Però si aquesta possibilitat es tornés a donar a partir del 8 de febrer, no tenim cap dubte que
s’asseuria amb la ultradreta de Vox.
¿Creu que governaran junts?
Jo no en tinc cap dubte.
¿No es planteja una abstenció del PSOE per evitar-ho?
És que jo em presento per guanyar. No jugaré a fer jocs d’aritmètica. Davant aquells que quan els dones la mà te la menyspreen, que subordinen els interessos dels aragonesos al que se’ls dicta des de Génova 13, jo el que vull és canviar-los. Perquè soc la seva alternativa.
Després de les eleccions a Extremadura, que presagien el creixement de la ultradreta, ¿vostè es plantejaria una abstenció que faciliti a Azcón arribar al Pignatelli sense Vox?
La meva voluntat d’arribar a acords en temes importants per als aragonesos ja l’hem demostrat. Vam allargar la mà per negociar un nou pressupost. La resposta també va ser clara, de menyspreu absolut. Però crec que aquesta pregunta caldria fer-la al PP. I la seva resposta sempre serà la mateixa: Vox. Soc l’alternativa, no soc el soci de govern del PP. Primer, som un partit que volem governar. Quan els ciutadans ens envien a l’oposició, exercim una oposició constructiva. I això passa per aprovar lleis, com també ha passat aquesta legislatura. Però el PSOE no és el soci de govern del PP. El soci de govern del PP és i ha sigut Vox. I si arriben els números, ho tornaran a repetir.
Azcón diu que si vostè no governa, se n’anirà d’Aragó. ¿Què diu?
Azcón s’hauria de preocupar de parlar d’Aragó i explicar les seves retallades i privatitzacions. Jo he fet aquest pas endavant perquè el meu compromís és amb Aragó i amb els aragonesos. Si hagués volgut seguir a Madrid, hauria seguit, ningú em va obligar a deixar el ministeri. Estic aquí convençuda i perquè vull ser la pròxima presidenta d’Aragó.
A l’Aragó, fins ara, no hi ha hagut cap majoria absoluta. ¿Li agradaria formar un govern d’ampli espectre?
Hi ha preguntes que, per ser respectuosos amb el vot dels aragonesos, les podrem respondre a partir del 8 de febrer. És clar que m’agradaria poder conformar un govern estable i preocupat pels problemes dels aragonesos.
En l’àmbit econòmic, ¿quines són les palanques que caldria impulsar perquè Aragó segueixi amb aquesta bona inèrcia? S’ha mostrat en contra dels centres de dades.
La situació econòmica d’Aragó durant aquests últims anys no ha sigut dolenta. Hem de ser capaços de continuar treballant per atraure noves inversions que ens permetin crear ocupació de valor afegit. Davant anuncis amb xifres multimilionàries i milers de llocs de treball, ningú els llegirà de manera negativa. Ara, sobre els centres de dades, cal donar resposta a una sèrie de preguntes. ¿De quin consum energètic d’energia i d’aigua estem parlant? I d’aquests llocs de treball que es generaran, ¿els nois i les noies que ara estan estudiant FP o Enginyeria seran els que desenvolupin i creïn aquestes dades? ¿O no? Davant aquest model extractiu, és important que reverteixi en riquesa per al nostre territori. Per això vaig plantejar aquest impost solidari.
¿Sánchez esgotarà la legislatura?
Sí.
¿Val la pena aguantar amb tan pocs suports, en què cal lluitar tant cada iniciativa?
¿Val la pena? Vegem-ho. ¿Val la pena que tinguem en aquests moments a Espanya 22 milions de persones treballant? Sí. ¿Val la pena la millor situació econòmica de l’entorn europeu? Sí. ¿Aprovar una pujada més gran del 60% del salari mínim interprofessional? Sí. ¿Que s’hagin revaloritzat per sobre del 30% les pensions? Sí. És veritat que la situació parlamentària és tan complexa com els espanyols han volgut. Aprovar aquestes mesures que estan provant bé al nostre país exigeix molt diàleg. Però si aquesta dedicació més gran a la negociació acaba amb lleis i mesures que milloren la vida dels aragonesos i espanyols, benvinguda sigui.
Això el que demostra és el problema per arribar a consensos a Espanya.
A l’Aragó, sempre hem demostrat una gran capacitat per arribar a acords. Hi ha hagut governs fins de quatre partits. Crec que cal recuperar aquesta presidència que tingui capacitat d’arribar a acords, de concitar majories. Azcón ha fracassat en això. La seva única possibilitat d’entesa ha sigut amb Vox. Però és important recuperar aquesta capacitat d’acord que sempre ens ha distingit a l’Aragó. En aquests dos anys, en un Congrés dels Diputats plural i complex, s’han aprovat més de 50 lleis. Benvinguda sigui aquesta capacitat d’arribar a acords si germina en propostes que millorin la vida de la gent, que és el que cal fer.
