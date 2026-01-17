Sánchez manté avantatge sobre Feijóo tot i el fiasco d’Extremadura
El PSOE guanyaria les eleccions amb un 31,7%, el PP tindria un 23%, Abascal un 17,7% i Sumar se situaria en el 7,2%
Jose Rico
L’any ha començat bé per al PSOE i el PP, segons el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Al seu primer baròmetre del 2026, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo milloren les estimacions de vot amb què van acabar 2025 i la distància entre tots dos tot just s’ha reduït tres dècimes, de 9 a 8,7 punts. És a dir, la patacada socialista en les eleccions extremenyes de desembre no tindria impacte en les expectatives del partit en unes de generals, com tampoc el debat sobre el nou sistema de finançament autonòmic proposat pel Govern.
El PSOE guanyaria, si se celebressin ara, les eleccions amb el 31,7% dels vots, tres dècimes més que al desembre, mentre que el PP es quedaria amb el 23% dels sufragis, cosa que representa una pujada de sis dècimes l’últim mes. Els dos partits han revertit la caiguda de l’any passat i recuperen impuls, igual que Vox, tot i que de manera molt més testimonial. La formació de Santiago Abascal aconseguiria el 17,7% de les paperetes, una dècima més que al desembre. En canvi, les dues formacions a l’esquerra del PSOE cauen: Sumar baixa sis dècimes fins al 7,2% i Podem, també sis dècimes, queda en el 3,5%.
En plena tensió pel nou finançament, ERC, el partit que ha pactat el model amb el Govern, suma mig punt i aconsegueix el 2,6% dels vots. Junts també puja, dues dècimes, però queda encara molt lluny dels republicans, amb l’1% dels sufragis. S’ha Acabat la Festa (SALF) baixa fins a la setena posició amb l’1,8% dels vots (sis dècimes menys que abans), EH Bildu es manté en l’1,5% i el PNB, en l’1%.
Les 4.006 entrevistes del sondeig es van fer entre el 5 i el 10 de gener, en un moment que Vox ja havia manifestat clarament la intenció de formar part de l’Executiu extremeny de la popular María Guardiola. Aquesta havia guanyat les eleccions sense obtenir majoria absoluta, mentre que els ultres experimentaven un fort ascens i el PSOE patia un notable retrocés.
Preocupació per la vivenda
La vivenda continua sent el principal problema per als espanyols i la preocupació ha escalat gairebé tres punts, passant del 39,9% al 42,6%. Li segueix la crisi econòmica (21,2%) i el Govern i partits polítics (16,6% davant el 13,9% de desembre), que passa a ocupar el tercer lloc de la llista d’inquietuds, mentre que els problemes polítics baixen al cinquè lloc (15,5%). En quart lloc es manté la immigració (15,9%) i la corrupció i el frau baixa en la llista fins al setè lloc (14,3%), just per darrere dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (15,3%).
Sánchez es manté com el preferit com a president per a un de cada quatre espanyols (24,5%), seguit del líder de Vox, Santiago Abascal (10,4%) i en tercer lloc Feijóo (9,7%). A més, la ciutadania continua suspenent tots els líders polítics: el que més nota aconsegueix és Sánchez (4,13), seguit de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz (3,94), Feijóo (3,54) i Abascal (3,01). Tampoc generen gaire confiança els dos principals líders polítics, tot i que el president del PP surt més mal parat a l’enquesta.
El treball de camp de l’enquesta també va coincidir amb la captura de l’expresident Maduro i amb l’amenaça de Trump, de prendre el control de Groenlàndia, malgrat pertànyer a Dinamarca, membre de l’OTAN.
