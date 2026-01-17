El Suprem fixa per a l’abril el primer judici contra Ábalos pel cas Koldo
C. G.
El Tribunal Suprem té previst jutjar a l’abril l’exministre José Luis Ábalos; el que va ser el seu assessor, Koldo García, i el comissionista Víctor de Aldama, per la peça principal del cas Koldo, per les presumptes irregularitats en els contractes de compra de mascaretes per a diverses administracions i els favoritismes per a dones relacionades amb el primer en empreses públiques.
Tot i que l’alt tribunal tenia la intenció de començar a jutjar la trama Koldo una mica abans, la fixació de les vistes –que farà coincidir aquest judici amb el del cas Kitchen a l’Audiència Nacional– ve condicionada per una agenda que està plena de compromisos previs durant tot el febrer i el març del nou advocat del diputat suspès, que inclou les sessions d’un judici contra la trama Púnica a l’Audiència Nacional.
No obstant, des de les defenses s’intentarà que els acusats no arribin a seure al banc dels acusats, i per a això argumentaran qüestions de nul·litat en una vista de qüestions preliminars que se celebrarà en una data molt més pròxima, que en principi s’estudia que sigui el pròxim 6 de febrer. En el cas (més que probable) que aquestes qüestions no prosperin, el Suprem jutjaria els tres acusats a partir d’una data encara per determinar de l’abril.
Anticorrupció ha demanat 24 anys de presó per a Ábalos, 19 anys i mig per a Koldo i set anys per a Aldama. Per la seva banda, les acusacions populars, que estan liderades pel PP, reclamen 30 anys de presó per a l’exministre i el seu exassessor, i per a l’empresari sol·liciten la mateixa pena que el ministeri públic. El magistrat instructor, Leopoldo Puente, va acordar processar Ábalos, Koldo –tots dos en presó preventiva des del 27 de novembre– i Aldama al considerar que "es van concertar" per aprofitar la condició del llavors ministre i la seva "influència" per "beneficiar-se econòmicament de l’adjudicació de contractes públics".
