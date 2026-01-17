Trump amenaça amb més aranzels a qui rebutgi els seus plans a l’Àrtic
Les paraules del president dels EUA arriben a l’anunciar vuit països l’enviament de tropes
El Periódico
El president nord-americà, Donald Trump, va avançar ahir que podria imposar una pujada d’aranzels als països que no acceptin els seus plans per aconseguir el control de Groenlàndia, sota l’argument que l’illa és central per als interessos dels EUA.
"Pot ser que imposi un aranzel als països que no acceptin això de Groenlàndia, perquè necessitem Groenlàndia per a la seguretat nacional. Així que pot ser que ho faci", va dir Trump en una taula rodona sobre l’assistència sanitària en el medi rural.
Des de la tornada a la Casa Blanca el gener de l’any passat, el republicà ha utilitzat els aranzels com a eina política contra els seus socis comercials, i ha arribat a elevar fins en un 50% les taxes sobre les importacions del Brasil i l’Índia, com a represàlia pel tractament a l’expresident Jair Bolsonaro i la compra de cru rus, respectivament.
Les paraules del mandatari arriben després que Dinamarca, del qual depèn el territori autònom de Groenlàndia, anunciés un increment immediat de la seva presència militar a l’illa i la realització de maniobres, de cara a rebaixar les inquietuds de Washington entorn de la seguretat d’aquesta nació insular i la regió àrtica.
Suport d’Europa
França, Alemanya, el Regne Unit, Suècia, Noruega, Finlàndia i els Països Baixos s’han afegit a la iniciativa i han enviat o enviaran tropes també a Groenlàndia, cobejada pel Govern Trump amb l’argument de reforçar la seva "seguretat nacional" i d’evitar que acabi caient en mans de la Xina o de Rússia. La Casa Blanca va assegurar dijous passat que aquests moviments no afecten "en absolut" l’objectiu de Trump de controlar Groenlàndia, rica també en metalls preciosos i terres rares.
