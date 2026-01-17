Von der Leyen i Lula exhibeixen unitat en la vigília de la firma del pacte
Beatriz Ríos
En un món que cada vegada més es regeix per la llei del més fort, on la competència s’ha tornat ferotge, la Unió Europea continua apostant per la cooperació internacional i certificarà aquest cap de setmana la creació d’una de les àrees més grans de cooperació econòmica i política del món: "Volem un món basat en la confiança i el treball en equip", va dir ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, des del Brasil.
La presidenta va viatjar, junt amb el president del Consell Europeu, António Costa, al Paraguai per firmar l’acord comercial amb els països del Mercosur. Però els líders van fer abans una parada a Rio de Janeiro per reunir-se amb el president Luiz Inácio Lula da Silva, un dels més ferris defensors del pacte. Un text que ha costat 25 anys tancar i la ratificació del qual no serà fàcil.
"Quan complim l’acord entre la UE i el Mercosur, serà una història d’èxit escrita per 700 milions de persones", va afirmar Von der Leyen. "Demà, a Asunción, la UE i el Mercosur faran història al crear una de les zones més grans de lliure comerç del món", va afegir després Lula.
Crear prosperitat
"Aquest és el poder de l’associació i l’aperturisme", va dir Von der Leyen, que va reconèixer el paper de Lula a donar un impuls final a les negociacions, que van acabar fa poc més d’un any. "Així és com creem veritable prosperitat", va remarcar la presidenta, que va defensar el text com un acord que beneficia igual les parts.
Von der Leyen ha destacat el compromís de Lula amb "la democràcia, l’ordre internacional basat en normes i el respecte" al planeta i a les nacions. "Aquest és el lideratge que necessitem en el món actual", ha remarcat l’alemanya, en plena escalada de tensió amb els Estats Units per les amenaces de prendre el control de Groenlàndia, "tant sí com no".
