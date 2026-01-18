Creix la xifra de morts per l'accident de trens a Còrdova: ja són 39 morts i més de 100 ferits
Un tren que feia el trajecte Màlaga-Madrid ha sortit primer de les vies i ha provocat l’accident d’un altre de la línia Madrid-Huelva
Antonio Muñoz
Almenys 39 persones han mort i més d’un centenar han resultat ferides després del descarrilament de dos trens al terme municipal d’Adamuz, a la província de Còrdova. Després de l’accident, diverses persones van quedar atrapades als vagons, i els equips d’emergència continuen treballant intensament a la zona del sinistre.
Un tren de la companyia Iryo, que havia sortit de Màlaga a les 18.40 hores amb destinació a Puerta de Atocha amb 317 persones a bord, va descarrilar els seus tres últims vagons a les 19.39 hores i va envair la via contigua, per on en aquell mateix moment circulava un altre comboi de Renfe amb destinació a Huelva, que també ha descarrilat.
Els vagons de l’Iryo han impactat contra els dos primers vagons de l’Alvia de Renfe, que han sortit projectats. Com a conseqüència de l’impacte dels vagons, que el ministre de Transports, Óscar Puente, ha qualificat de “terrible”, han mort almenys 39 persones i desenes més han resultat ferides greus.
“Totes les víctimes ja han estat traslladades”, ha confirmat Puente, que també ha explicat que “el tren d’Iryo és un tren nou i la via és una via renovada. L’accident és tremendament estrany. És en una recta”. “Els experts que hem consultat estan molt sorpresos i esperem que la investigació ens ajudi a aclarir què ha passat”, ha afegit.
A primera hora del matí, la xifra ja s’havia elevat a 39 víctimes mortals, un cop els serveis d’emergència van poder entrar als tres vagons que, després del cop, van caure per un terraplè de quatre metres. Els viatgers d’aquests trens han romàs atrapats durant hores.
Óscar Puente no ha volgut assenyalar una causa concreta per evitar especulacions, però ha remarcat que la via va ser actualitzada el mes de maig passat. “No es pot especular si és pel material rodant o per les vies”. L’accident es va produir quan un tren de la companyia Iryo va descarrilar i va xocar contra un altre tren que circulava per la via contigua, un Alvia de Renfe, el maquinista del qual és una de les víctimes mortals de l’accident.
“Com a mínim, fins d’aquí a un mes no tindrem la resolució de la investigació. Es tracta d’una comissió per llei, independent, que aportarà llum i aclarirà les causes del que ha passat”, ha afegit. El ministre, que ha assegurat haver estat en contacte amb el president “des del primer moment”, ha traslladat el seu condol a les famílies de les víctimes, a més de desitjar una ràpida recuperació als ferits: “A primera hora del matí seré amb el meu equip al lloc de l’accident”.
El ministre també ha confirmat que, com a conseqüència del sinistre, la circulació ferroviària entre Madrid i Andalusia roman suspesa.
Juanma Moreno: “Encara és aviat per fer conjectures”
Passada la 1.30 hores de la matinada, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha arribat al lloc del tràgic accident ferroviari registrat aquest diumenge a Adamuz acompanyat del conseller de Justícia, José Antonio Nieto, i del de Sanitat, Antonio Sanz.
Moreno ha lamentat que, a causa de les hores nocturnes i de l’orografia, “serà molt difícil excarcerar” els cossos que pugui haver-hi a l’interior dels vagons que han caigut pel terraplè, cap on posteriorment s’ha dirigit. Pel que fa al nombre total de víctimes, Moreno ha comentat que “encara és aviat per fer conjectures” i ha desitjat que la xifra de morts no continuï augmentant. Això sí, ha alertat que la situació dels vagons “és molt delicada”.
Tres vagons van caure per un terraplè
“El problema més gran són els vagons que han caigut per un terraplè de quatre metres. No podem donar xifres, però el nombre de víctimes mortals i de ferits greus podria incrementar-se encara més”, ha explicat el conseller d’Emergències, Antonio Sanz, que ha estimat que l’“evolució serà desfavorable” un cop els serveis d’emergència aconsegueixin accedir a aquests vagons. És a dir, el volum de morts i ferits difós fins ara (21 víctimes mortals) no inclou les xifres d’aquests vagons que han caigut pel terraplè.
Van ser els mateixos passatgers els qui van donar la veu d’alarma, alertant de la possible existència de persones ferides i fins i tot atrapades, fet que va motivar el desplegament immediat d’un ampli dispositiu d’emergència. Fins al lloc del sinistre s’hi han desplaçat bombers, Guàrdia Civil, Policia Local i serveis sanitaris, que continuen treballant sobre el terreny.
Segons ha pogut saber El Correo de Andalucía, l’accident es va produir als desviaments d’entrada a la via 1 d’Adamuz, on un tren d’Iryo, concretament el vagó 6, va envair la via contigua per la qual circulava un altre tren, un Alvia Madrid Atocha–Huelva, provocant que tots dos descarrilessin. Així ho ha informat InfoAdif a través del seu compte oficial a la xarxa social X, on detalla que la incidència va obligar a interrompre el trànsit ferroviari a la zona.
En concret, el tren LD AV Iryo 6189, que feia el trajecte Màlaga–Puerta de Atocha, va descarrilar al punt esmentat i va envair la via adjacent. Per aquesta hi circulava el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que també es va veure afectat i va acabar descarrilant.
Gran desplegament sanitari i d’emergències
Els serveis d’emergència continuen treballant a la zona mentre s’avalua l’abast total de l’accident i les autoritats investiguen les causes del sinistre, a l’espera de més informació oficial sobre les víctimes i l’estat dels ferits.
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha transmès les seves més sinceres condolences a les famílies i als éssers estimats de les víctimes del descarrilament de trens a Adamuz (Còrdova), en “una nit de profund dolor” per a Espanya.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també s’ha referit al succés i ha afirmat que havia parlat amb el president andalús, Juanma Moreno, per transmetre-li la seva solidaritat. “Els serveis d’emergència estan treballant amb el màxim rigor per minimitzar en la mesura del possible les conseqüències. Això és el més important ara”, ha dit Feijóo, que ha enviat tot l’ànim als afectats i a les seves famílies en aquests moments d’angoixa.
