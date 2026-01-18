Almenys cinc morts i diversos ferits després de descarrilar dos trens a Còrdova
Un tren que feia el trajecte Màlaga-Madrid ha sortit primer de les vies i ha provocat al seu torn l’accident d’un altre de la línia Madrid-Huelva
Antonio Muñoz
Almenys cinc persones han mort, diverses han resultat ferides i altres es troben atrapades després de descarrilar dos trens al terme municipal d’Adamuz, a la província de Còrdova, segons ha confirmat la Guàrdia Civil.
Com a conseqüència de l’accident, la circulació ferroviària entre Madrid i Andalusia continua suspesa.
Han estat els propis passatgers qui han donat l’alerta, avisant de la possible presència de persones ferides i fins i tot atrapades, fet que ha motivat el desplegament immediat d’un ampli dispositiu d’emergència. Fins al lloc del sinistre s’hi han desplaçat bombers, Guàrdia Civil, Policia Local i serveis sanitaris, que continuen treballant sobre el terreny.
Segons ha pogut saber El Correo de Andalucía, del mateix grup que aquest diari, l’accident es va produir als desviaments d’entrada a la via 1 d’Adamuz, on un tren d’Iryo, concretament el vagó 6, va envair la via contigua per la qual circulava un altre tren, un Alvia Madrid Atocha-Huelva, provocant que ambdós descarrilessin. Així ho ha informat InfoAdif a través del seu compte oficial a la xarxa social X, on detalla que la incidència va obligar a interrompre el trànsit ferroviari a la zona.
En concret, el tren LD AV Iryo 6189, que feia el trajecte Màlaga–Puerta de Atocha, va descarrilar al punt esmentat i va envair la via adjacent. Per aquesta circulava el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que també es va veure afectat i va acabar descarrilant.
La companyia Adif ha informat del descarrilament del tren de l’empresa Iryo que havia sortit a les 18.40 de Màlaga amb destinació Puerta de Atocha (Madrid). Els fets s’han produït només uns 10 minuts després d’iniciar el trajecte i als desviaments d’entrada d’Adamuz, on el tren accidentat va envair la línia contigua, afectant els vagons 7 i 8 d’un altre comboi amb destinació Huelva.
Els serveis d’emergència continuen treballant a la zona mentre s’avalua l’abast total de l’accident i les autoritats investiguen les causes del sinistre, a l’espera de més informació oficial sobre les víctimes i l’estat dels ferits.
Segons ha confirmat Emergències 112, en el descarrilament i col·lisió d’aquests trens, el 061 ha desplegat cinc UVIs mòbils, un vehicle de Suport Logístic del 061 i quatre dispositius de Cures Crítiques d’Urgència.