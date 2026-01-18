‘Declaració de Saragossa’
Els barons del PP firmen una declaració amb una proposta de finançament autonòmic
El Partit Popular respon així a la nova proposta de finançament autonòmic del Govern de Sánchez, que donarà a Catalunya al voltant de 4.700 milions d’euros addicionals
Els presidents autonòmics del Partit Popular i els líders del PP de les comunitats on no governen han signat aquest diumenge la ‘Declaració de Saragossa’, un document que recull la proposta de finançament autonòmic de la formació.
A l’escenari de l’auditori del World Trade Center de Saragossa, els barons del PP han firmat el document al costat del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que donarà detalls del seu contingut en la seva intervenció.
Tot això en resposta a la nova proposta de finançament autonòmic del Govern de Pedro Sánchez avançada la setmana passada pel líder d’ERC, Oriol Junqueras, i que donarà a Catalunya al voltant de 4.700 milions d’euros addicionals.
Una proposta rebutjada en bloc pels presidents autonòmics del PP, que la consideren un pacte entre els independentistes per mantenir Sánchez en el poder.
De fet, el PP ha advertit que, si el Congrés aprova la llei sobre finançament autonòmic que s’elabori partint de la nova proposta presentada per la ministra d’Hisenda i vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, serà derogada quan Feijóo arribi a la Moncloa per implementar un altre model.
La cimera de Saragossa, anunciada per Feijóo el cap de setmana passat a la 28a Interparlamentària de la Corunya, té l’objectiu de mostrar un PP en bloc contra Sánchez i la ministra d’Hisenda, candidata a les eleccions d’Andalusia.
