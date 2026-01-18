Els danesos i groenlandesos surten al carrer contra els plans de Trump
Gemma Casadevall
Dinamarca va viure ahir una jornada de mobilització sense precedents, amb manifestacions en grans i petites ciutats del país, en contra dels plans de Donald Trump d’annexionar-se Groenlàndia. La convocatòria es va fer extensiva a l’illa àrtica, d’acord amb la consigna compartida per danesos i groenlandesos que aquest territori autònom del Regne de Dinamarca no està en venda i que pretendre aconseguir-ne el control per la força militar seria una agressió contra un aliat de l’OTAN.
La bandera vermella i blanca de l’illa s’ha erigit en el nou símbol d’un orgull groenlandès que ha crescut per la resposta conjunta des de les respectives capitals: Copenhaguen i Nuuk. És l’expressió de la voluntat de no intimidar-se davant la superpotència nord-americana. Al president de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, el van rebre amb el clamor de "Groenlàndia és dels groenlandesos", un crit que es va sentir pels carrers de les principals ciutats daneses.
"Groenlàndia no està sola. Aquest és el missatge de tots els danesos en aquesta jornada", va afirmar l’alcalde d’Aarhus, Anders Winnerskjold, des d’aquesta ciutat veïna de Copenhaguen, en una concentració on el protagonisme va ser per a les banderes groenlandeses, per sobre de les daneses. Des de la capital, l’alcaldessa Sisse Marie Welling, va reiterar l’eslògan Groenlàndia no està en venda davant uns 15.000 ciutadans, inclosos membres de la comunitat groenlandesa.
La televisió danesa, al seu torn, transmetia escenes i declaracions similars des de Copenhaguen, Aarhus i Odense, les tres principals ciutats de Dinamarca. Entre els manifestants dominaven tant els símbols nacionals com les pancartes de repudi a les pretensions de la Casa Blanca sobre l’illa. El crit de "Make America go away" (parafrasejant el Make America great again de Trump) es va sentir especialment que es va acabar la marxa davant l’Ambaixada nord-americana.
