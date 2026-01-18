Espanya capeja l’‘huracà Trump’ sense represàlies malgrat alguns xocs
El president dels EUA va arribar a amenaçar el nostre país per ser l’únic que no es comprometia a destinar el 5% del PIB a seguretat i defensa
Mario Saavedra
Hi va haver uns dies del mes de juny passat en què la relació entre el Govern de Donald Trump i el de Pedro Sánchez semblava a punt de saltar pels aires. El president espanyol havia menyspreat el nord-americà, i bona part dels seus socis de l’OTAN, al convertir-se en l’únic dels 32 membres que es negava, en públic i per escrit, a complir amb l’objectiu d’un 5% del PIB en despesa de seguretat i defensa. Suposaria un salt massa gran, i desenes de milers de milions d’euros que Espanya no es podia permetre i que, a més, segons els càlculs presentats pel Ministeri de Defensa, ni tan sols eren necessaris per complir les capacitats militars exigides per l’Aliança Atlàntica.
Trump no s’ho va prendre bé, però aparentment tampoc massa malament. En les seves primeres declaracions, el republicà es va passar més temps elogiant Espanya i la seva economia, i remarcant les meravelles del país, molt del seu gust, que no esbroncant-nos per no complir la seva exigència. Demanava que paguéssim el mateix que els altres, entre altres coses perquè part d’aquests diners es destinarà a comprar armament nord-americà, però ho feia sense malvolença. Després va anar a poc a poc elevant el to, a mesura que els periodistes, espanyols sobretot, li anaven preguntant per l’assumpte. Llavors van començar les amenaces.
"Espanya sempre ha pagat molt poc. L’OTAN haurà d’ocupar-se d’això", va dir el 20 de juny. "Hi ha un problema amb Espanya. Espanya no està acceptant, i això és molt injust per a la resta", va afirmar quatre dies després. "Estem negociant amb Espanya un acord comercial. Farem que paguin el doble", va clamar el 25 de juny. "Vostès són l’únic país que no està pagant. No sé quin és el problema", va afegir.
Analistes i mitjans de comunicació van començar a especular amb les opcions nord-americanes per castigar Espanya. Com la política comercial és europea, i els aranzels es posen per als 27, molts van pronosticar que Trump triaria posar aranzels precisament a les exportacions més espanyoles: oli, vi o oliva. No ho va fer.
Els aduladors de Trump
¿Quin ha sigut el càstig per a Sánchez? De moment, cap. Trump ha lloat el bon estat de l’economia del país –la que més creix i més llocs de treball genera– per després afegir que, precisament per això, hauria de pagar més. Si prepara alguna represàlia, de moment a la Moncloa no n’han sentit parlar. "Espanya, a diferència d’altres països, no s’ha presentat com a servil, ni s’ha humiliat. Alhora, ha evitat l’enfrontament directe. Quan s’han criticat les polítiques de Trump, s’han utilitzat eufemismes", diu en conversa amb EL PERIÓDICO Eduard Soler, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
"La meva intuïció és que Trump no premia massa els països o líders que es posen als seus peus i l’adulen. Li transmet una sensació d’excessiva debilitat de l’interlocutor, que pot aprofitar per mirar de pressionar més", comenta l’especialista.
Alhora, és clau que Sánchez hagi evitat convertir-se en la nèmesi del republicà i hagi evitat el xoc directe. "Hi ha hagut una estratègia deliberada de presentar-se tot el temps com un aliat sòlid, fiable i útil per als interessos dels Estats Units. Margarita Robles ha fet el seu treball en l’àmbit de la Defensa. Hem allotjat a Madrid la reunió d’alt nivell entre els Estats Units i la Xina que ha servit per avançar en l’assumpte de TikTok, i allà hi va haver converses bilaterals. A més, no hi ha desequilibri comercial, i els Estats Units són un gran subministrador de combustibles fòssils a Espanya (el més gran en gas natural liquat). I tenim les bases de Rota i Morón. Els Estats Units veuen que som un actor útil, no hostil".
Tampoc és menyspreable el fet que Espanya sigui un país menor, que no dona problemes ni està en l’epicentre de l’estratègia expansionista marcada per l’Administració Trump. Li interessa aplicar la coerció en el que considera el seu Hemisferi, l’occidental. Per això va contra Veneçuela o Groenlàndia.
Menys suport a Vox
Ni tan sols semblem ser al centre de la diana de Trump en el seu pla de donar suport als partits d’extrema dreta a Europa. En l’Estratègia de Seguretat Nacional publicada per la seva Administració, es posa l’accent en la presumpta decadència del Vell Continent, especialment per haver acceptat la immigració. Es proposa recolzar els partits "patriotes", és a dir, els nacionalpopulistes xenòfobs que prosperen en terres europees. Però mentre ha recolzat obertament als radicals de Nigel Farage al Regne Unit o als d’Alternativa per Alemanya a Alemanya a Vox sembla mantenir-lo en un segon pla, apunta Soler. I això que Espanya és el país que més boom migratori està tenint. A Vox els ha donat una mica de suport, fins i tot ha esmentat el seu líder (Santiago "Obiscal"). Però, per ara, no ha interferit per impulsar-los.
Pedro Sánchez ha sigut una de les veus més crítiques dins de la Unió Europea contra la violació de la sobirania i de l’ordre internacional basat en regles que va suposar l’assalt i bombardeig de Veneçuela per capturar el president Nicolás Maduro i a la seva dona i portar-los als Estats Units a ser sotmesos a judici per narcoterrorisme. En aquest sentit, Sánchez va arribar a firmar amb els països afins del fòrum Celac, Brasil, Colòmbia, Xile, Mèxic i Uruguai, un comunicat condemnant enèrgicament aquestes accions. De nou, no hi va haver ni una protesta diplomàtica des de Washington.
"Els presentem al líder de la resistència europea anti Trump", va arribar a titular la revista The Economist el mes de setembre passat. Recordava, per exemple, com en la cimera de l’OTAN en la qual Sánchez es va desentendre dels objectius comuns de despesa, també va fer un lleig durant la foto comuna, posant-se una mica més allunyat de la resta del grup, el que es va entendre com una certa insolència. Però en general, Sánchez ha aconseguit no enemistar-se frontalment amb el president nord-americà ni amb ningú del seu equip. Almenys, aquest primer any de presidència de l’"huracà Trump".
