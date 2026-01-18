Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lola PalauAgressió a NavàsNevada d'avuiÈric MontesPlans cap de setmanaChatGPT
instagramlinkedin

Conclave del PP

Feijóo assegura que Sánchez «encoratja l’enfrontament» amb el model de finançament autonòmic

El líder del PP defensa el paper de les autonomies com a «salvaguarda» de la unitat d’Espanya

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. / EFE

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat aquest diumenge el paper de les comunitats autònomes com la «salvaguarda» de la unitat d’Espanya davant els que «treballen» per dividir el país amb propostes com el nou finançament autonòmic del Govern de Pedro Sánchez.

«L’Estat autonòmic està sent la xarxa de seguretat contra qui està disposat a emportar-se qualsevol cosa per davant», ha apuntat Feijóo en un acte a Saragossa, acompanyat de tots els barons del partit.

Feijóo ha fet aquestes declaracions després que els líders i presidents autonòmics del Partit Popular hagin firmat la ‘Declaració de Saragossa’, un document que conté la proposta de finançament autonòmic de la formació.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
  2. David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
  3. Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
  4. «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
  5. Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
  6. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  7. Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
  8. Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre

Una llevantada intensificarà les pluges i les nevades a Catalunya aquest dilluns i dimarts

Una llevantada intensificarà les pluges i les nevades a Catalunya aquest dilluns i dimarts

Una esllavissada talla la circulació dels Ferrocarrils entre Manresa i Monistrol de Montserrat

Una esllavissada talla la circulació dels Ferrocarrils entre Manresa i Monistrol de Montserrat

Expectació a la plaça Catalunya per una grua que ha tret un cadàver pel balcó

Expectació a la plaça Catalunya per una grua que ha tret un cadàver pel balcó

Feijóo assegura que Sánchez «encoratja l’enfrontament» amb el model de finançament autonòmic

Feijóo assegura que Sánchez «encoratja l’enfrontament» amb el model de finançament autonòmic

Reyes i Ubal, dues noves baixes per al Baxi Manresa a la pista del Baskonia

Reyes i Ubal, dues noves baixes per al Baxi Manresa a la pista del Baskonia

Expectació a la plaça Catalunya per una grua que ha tret un cadàver pel balcó

No és només per a joves: així es pot cobrar la pensió d'orfandat si tens més de 60 anys

No és només per a joves: així es pot cobrar la pensió d'orfandat si tens més de 60 anys

Els Prats de Rei recupera la memòria de l’hospital militar que va marcar el poble durant la Guerra Civil

Els Prats de Rei recupera la memòria de l’hospital militar que va marcar el poble durant la Guerra Civil
Tracking Pixel Contents