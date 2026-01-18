Conclave del PP
Feijóo assegura que Sánchez «encoratja l’enfrontament» amb el model de finançament autonòmic
El líder del PP defensa el paper de les autonomies com a «salvaguarda» de la unitat d’Espanya
Miguel Ángel Rodríguez
Madrid
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat aquest diumenge el paper de les comunitats autònomes com la «salvaguarda» de la unitat d’Espanya davant els que «treballen» per dividir el país amb propostes com el nou finançament autonòmic del Govern de Pedro Sánchez.
«L’Estat autonòmic està sent la xarxa de seguretat contra qui està disposat a emportar-se qualsevol cosa per davant», ha apuntat Feijóo en un acte a Saragossa, acompanyat de tots els barons del partit.
Feijóo ha fet aquestes declaracions després que els líders i presidents autonòmics del Partit Popular hagin firmat la ‘Declaració de Saragossa’, un document que conté la proposta de finançament autonòmic de la formació.
