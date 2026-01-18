Salvador Illa estarà ingressat dues setmanes per una pèrdua de força a les cames, pendent de diagnòstic
El president de la Generalitat està estable a l’Hospital Vall d’Hebron, on s’han descartat les causes més greus, però continuarà sotmès a proves i haurà de fer rehabilitació
Sara Gonzalez
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es troba estable, però romandrà ingressat unes dues setmanes per una pèrdua de força de la musculatura de les cames, segons ha explicat l’equip mèdic que l’atén a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. De moment, s’han descartat les causes més greus del “dèficit motor” que li provoca un dolor incapacitant per caminar, però continuarà sotmès a proves per diagnosticar l’origen de la dolència. La principal hipòtesi amb què es treballa és que l’origen sigui inflamatori.
Els encarregats de donar el comunicat mèdic sobre l’estat del president han estat el doctor Albert Salazar, director gerent de Vall d’Hebron; la doctora Patricia Pozo, cap del servei de Neurologia d’aquest hospital; el doctor Manel Escobar, director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, i la doctora Judith Sánchez-Raya, cap del servei de Medicina Física i Rehabilitació. Segons han explicat, el president va arribar al servei d’urgències en una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) amb un quadre “hiperagut” de dolor a causa d’una pèrdua de força dels músculs de les extremitats inferiors.
Se li va aplicar el protocol habitual davant aquesta simptomatologia i se li va practicar un TAC i una ressonància per descartar les causes més greus de tipus vascular, traumàtic i tumoral. A continuació, se’l va sotmetre a una ressonància magnètica per descartar que l’origen fos a la columna vertebral i a la medul·la espinal. Totes aquestes patologies, de caràcter més greu, han estat descartades. Tot i això, es continua buscant el diagnòstic.
El president està hospitalitzat des de dissabte al migdia a causa d’un dolor intens a la cama després de practicar esport al matí. Aquell dia encara va completar la seva agenda amb una visita a l’Ajuntament d’Ascó. Però, en notar que la dolència persistia, va acudir a l’hospital, on continua ingressat aquest diumenge després de sotmetre’s a diverses proves. En tot moment ha estat estable i fins i tot despatxant assumptes de feina, segons han anat informant des de l’equip de Presidència.
El dirigent corre habitualment als matins una hora quatre dies a la setmana i ha participat en maratons com la de Barcelona, que l’any passat va completar en menys de quatre hores. De fet, tenia previst córrer aquest diumenge la Mitja Marató de Granollers, una competició en què ja havia participat quan era cap de l’oposició.
Illa va començar a fer-se runner durant la pandèmia, quan era ministre de Sanitat del Govern de Pedro Sánchez, un hàbit que ha mantingut els darrers cinc anys, també des que és president, perquè —assegura— l’ajuda a “pensar”. És habitual que, quan celebra cimeres en cap de setmana amb el Govern, convidi els consellers a córrer amb ell, ja que no és l’únic membre de l’Executiu que té aquesta afició.
