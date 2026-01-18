El nou (des)ordre mundial
Des de la seva arribada al poder, Trump ha sacsejat l’ordre internacional amb una política exterior basada en la força, l’abandonament del multilateralisme i la pressió econòmica i militar dins i fora de les seves fronteres. De l’Amèrica Llatina al Pròxim Orient, Washington ha deixat enrere consensos històrics per operar sota la llei del més fort.
Irene Benedicto
En només un any des de la seva tornada a la Casa Blanca, Donald Trump ha donat la volta al tauler internacional a cop de decisió unilateral, erosionant consensos que durant dècades havien servit de marc —imperfecte— per a la política global. Sota la llei del més fort, la seva segona presidència ha normalitzat la sortida d’organismes multilaterals, l’ús de la pressió econòmica i militar com a eina política i una lectura del món en què el poder substitueix el dret.
Aquesta lògica travessa escenaris diferents, des de l’Amèrica Llatina fins al Pròxim Orient, i si bé diu haver acabat múltiples guerres, la seva intervenció en tercers països emula una lògica autoritària que trasllueix també a casa: persecució de manifestants i periodistes, menyspreu pel dret internacional i una diplomàcia de girs de guió, en què trasllueix la influència d’aliats atípics per a un Estats Units irreconeixible, com la mateixa Rússia. El resultat no és només un canvi d’aliances, sinó una transformació més profunda: la consolidació d’un sistema en què els EUA deixen d’arbitrar per imposar. Aquest és el nou (des)ordre mundial, imposat per Donald Trump.
AMÈRICA DEL SUD.
Trump ha rellançat a l’Amèrica Llatina l’antiga Doctrina Monroe, que anomena "Donroe" (per un joc de paraules amb el seu propi nom, Donald), per reivindicar la regió com a pati del darrere dels EUA. La Casa Blanca ho ven com a mur de contenció davant la Xina i Rússia i com a resposta a migració i narco, però el missatge és de tutela: premis a aliats, càstigs a díscols i pressió econòmica i militar, amb acords a mida, per reordenar el poder hemisfèric.
VENEÇUELA.
Veneçuela va marcar el punt d’inflexió: la captura de Maduro va deixar el règim sense el seu cap, però no el va desmuntar del tot. Trump va avalar Delcy Rodríguez com a presidenta interina, vista per opositors com a marioneta, i va menystenir María Corina Machado, abans favorita. El precedent inquieta. Amb quarantena naval, confiscacions i llicències, intenta canalitzar el petroli cap a refineries dels EUA per lucrar.
MÈXIC.
La relació amb el veí del sud s’ha mogut a cop d’amenaça. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, s’ha convertit en antagonista d’un Trump que funciona a cop de fanfarronada: va activar el 25% a importacions i ho va justificar pel suposat flux de fentanil i la falta de control de la immigració que li arriba. Quan Mèxic va anunciar represàlies, va aconseguir una treva temporal per a béns coberts pel tractat nord-americà. Mentrestant, el Govern dels EUA ha passat a referir-se al golf de Mèxic com el Golf d’Amèrica.
COLÒMBIA.
Colòmbia viu una relació de xoc i treva amb Trump. La disputa va esclatar pels vols de deportació: Petro va rebutjar avions militars amb migrants emmanillats i Trump va respondre amb aranzels i sancions, més tard congelats després de l’acord. Després de l’operació a Veneçuela, l’encreuament va pujar de to per drogues i sobirania, fins arribar una trucada que va rebaixar la tensió i va incloure invitació a la Casa Blanca.
CANADÀ.
Trump va entrar en el seu segon mandat amenaçant el Canadà que el convertiria en l’estat número 51 dels EUA. Va seguir amb una guerra comercial: Washington va imposar el 25% general i el Canadà va respondre amb contraaranzels del 25% a un ampli catàleg de productes nord-americans. Malgrat que han retirat gran part d’aquestes mesures, la tensió continua com a eina de negociació. Això ha despertat el rebuig polític i social: els canadencs han boicotejat productes nord-americans i el turisme ha caigut.
EUROPA.
Brussel·les va tornar al mode contramesures el març del 2025, després de l’aranzel del 25% de Trump a l’acer i l’alumini. La Comissió va activar les seves represàlies per blindar l’ocupació i la indústria, mentre creixen les amenaces d’ampliar el pols comercial. En paral·lel, la seva Estratègia de Seguretat Nacional retrata la UE com una col·lecció d’Estats debilitats, i barreja comerç amb pressió política i de seguretat.
DINAMARCA.
Després del cop a Veneçuela, la mira es va moure a l’Àrtic: Trump va tornar a exigir control sobre Groenlàndia i va arribar a insinuar que podria forçar-lo. El Govern groenlandès va reivindicar la seva sobirania insistint que l’illa "no està en venda" i que, entre Copenhaguen i Washington, es queda amb la primera com el mal menor. Vance va visitar la base de Pituffik i va collar els aliats. A l’OTAN, l’episodi s’ha convertit en una prova d’unitat. En els últims dies, diversos socis europeus han anunciat l’enviament de tropes i reforços al territori.
UCRAÏNA.
Els EUA han passat de pressionar Moscou a traslladar a la seva proposta algunes de les seves exigències. Després d’humiliar Zelenski a la Casa Blanca i acusar-lo de bloquejar acords, Trump ha presentat esborranys d’acord que assumeixen cessions territorials, a més de fórmules que deixen a l’aire l’entrada a l’OTAN i prioritzen un alt al foc ràpid. A Kíiv ho llegeixen com a alineament amb el Kremlin.
ESPANYA.
Espanya s’ha convertit en el cas exemplificatiu per a les exigències de Trump sobre l’augment de la despesa militar. Trump ha pressionat per saltar del 2% al 5% del PIB en defensa i ha utilitzat el soci del sud com a exemple de "ressaguer" dins de l’OTAN – mentre soscava la legitimitat de tota l’aliança. El Govern ha replicat que aquest llistó és inviable a curt termini, en un país que aposta per la societat de benestar.
ÀFRICA.
Tot i que la guerra a Ucraïna absorbeix recursos de Moscou, Washington continua utilitzant el Sahel com a aparador de "comandament i control". La presència russa es limita a uns quants règims militars que allotgen encara mercenaris però Trump ha renovat la pressió en contra de manera més exemplificativa que eficient. Per exemple, ha passat a exigir un pagament de fins a 10.000 dòlars per a visats a malians.
SUD-ÀFRICA.
Sud-àfrica s’ha col·locat com a actor clau africà i ha tensionat Washington al portar el govern de Netanyahu davant el tribunal de la Haia per Gaza. En resposta, Trump ha agitat la notícia falsa d’un "apartheid" contra la minoria blanca per justificar el boicot dels EUA a la cimera del G-20 a Johannesburg. Després va anunciar que no seria convidat al G-20 del 2026 a Miami. El president Ramaphosa el va titllar de desinformació i va recordar que n’és membre fundador.
ÀSIA.
Trump ha col·locat la regió en mode "gran negociació" i "amenaça creïble" alhora. Impulsa un pla de 20 punts per a Gaza amb desarmament de Hamas i administració tecnocràtica, i alhora manté pressió sobre l’Iran amb opcions militars a sobre de la taula. Mentrestant, al Golf, presumeix d’acords d’inversió i defensa per amarrar aliances i diners.
IRAN.
La repressió de les protestes a l’Iran de les últimes setmanes contra el règim de l’aiatol·là Jamenei han servit com a justificació perquè Trump tornés a immiscir-se. Va dir que actuaria "molt fort" si hi havia execucions de manifestants i va posar sobre la taula opcions militars. Després va rebaixar el to argumentant que Teheran parava les penes capitals, però va endurir sancions contra responsables i xarxes lligades al petroli. L’Iran ha denunciat els EUA davant l’ONU.
ISRAEL.
Amb Benjamin Netanyahu com aliat, Trump busca exhibir resultats: el pla per a Gaza exigeix desarmament de Hamas, alliberament d’ostatges i un esquema de govern tecnòcrata. El primer ministre israelià li va donar el seu suport, mentre les reserves afloren en el costat palestí, que es dirimeix entre negociar una pau justa o firmar qualsevol pau. Des de l’anunci de l’alto el foc (incomplert), almenys 420 palestins han mort, i l’ONU parla de 100 nens morts.
ARÀBIA SAUDITA.
Riad és la peça de la seva diplomàcia transaccional. La Casa Blanca presumeix de compromisos d’inversió que escalen cap a xifres pròximes al bilió de dòlars i d’acords que barregen energia, mineria i defensa. En paral·lel, s’ha divulgat un gran paquet armamentístic (amb xifres rècord) com a part de l’intercanvi: capital saudita i compres, a canvi de paraigua estratègic.
XINA.
Trump ha convertit la carrera per la IA en un pols de "seguretat nacional", per això la Xina sempre va ser la més castigada amb els aranzels per forçar reindustrialització i reduir dependència. L’estratègia combina controls a xips i pressió sobre aliats per tancar esquerdes. Pequín sembla l’únic sense por de plantar cara als EUA i respon amb contramesures i accelera la seva autonomia tecnològica, elevant el risc de desacoblament i xoc per Taiwan.
COMERÇ I ARANZELS.
Amb la seva ofensiva d’aranzels, Trump ha normalitzat la filosofia de l’ull per ull comercial i el conseqüent proteccionisme. Els gravàmens són, a més, una palanca geopolítica per avançar en els seus interessos, des de migració a drogues, empenyent el Canadà, Mèxic, la Xina i la UE a respondre amb represàlies en la mateixa línia. El pols erosiona regles de l’Organització Mundial del Comerç i converteix la negociació en una guerra de desgast.
REARMAMENT.
La pressió de Trump sobre l’OTAN va disparar el llistó del 5% a llarg termini i va accelerar pujades fins i tot en ressaguers. Es compren armes, munició i defensa aèria a contrarellotge, amb els EUA com a gran proveïdor, mentre la UE intenta repatriar producció. Com a efecte col·lateral, l’ajuda per a cooperació minva quan més fa falta després que els EUA hagin tancat Usaid.
AUTORITARISME.
Trump ha reforçat la idea que mana qui estreny. Culpa Zelenski de bloquejar la pau i pressiona per cessions, mentre coqueteja amb "fer alguna cosa" amb Groenlàndia. A casa, aquest estil es tradueix en mà dura: desplegaments davant les protestes per les batudes migratòries, denúncies d’ús excessiu de força, i registres a periodistes. L’agenda també retalla proteccions a migrants i desmantella polítiques de diversitat.
CLIMA.
Trump ha tornat a ordenar la sortida dels EUA de l’Acord de París i ha anunciat la retirada de més de 60 organismes lligats a l’arquitectura de l’ONU, debilitant la diplomàcia climàtica global. A casa, impulsa desregulació i recorre a veus escèptiques per justificar retrocessos, cosa que polititza un debat basat en l’evidència científica. L’efecte contagi és més fàcil: altres governs troben coartada per frenar objectius.
SALUT GLOBAL.
La Casa Blanca va reactivar la retirada de l’OMS i també ha suspès el suport a desenes d’organismes, afectant cooperació sanitària i humanitària. També les decisions preses dins de les seves fronteres tindran un impacte: ha eliminat sis vacunes infantils del programa obligatori i ha rebaixat els seus preceptes de salut alimentària, limitant-se a dir que no es consumixi alcohol per esmorzar.
