El nou imperialisme de Trump manté la democràcia en suspens
Després de només un any de presidència, els experts alerten de l’amenaça que suposa per als EUA l’acumulació de poder més enllà dels límits constitucionals, els desafiaments a l’Estat de dret i la impunitat de la violència policial
Idoya Noain
El 8 de gener, quan quatre periodistes del New York Times van entrevistar Donald Trump al Despatx Oval, li van preguntar si hi havia cap límit al seu poder en l’esfera global després de l’operació militar en què, sense informar ni encara menys obtenir autorització del Congrés, va treure Nicolás Maduro de Veneçuela per declarar-se a si mateix en control del país llatinoamericà i del seu petroli. "Sí, hi ha una cosa", va contestar el president dels Estats Units. "La meva moralitat. La meva pròpia ment. És l’únic que em pot frenar".
L’entrevista es produïa tot just al cap d’unes hores que a Minneapolis un agent federal de l’ICE, la branca policial d’immigració i duanes, matés d’un tret a la cara Nicole Good, una nord-americana de 37 anys que era dins el cotxe, com fan arreu del país altres ciutadans, seguint els agents federals per protestar contra les seves accions i mirar d’advertir en les seves comunitats de les batudes contra immigrants.
Veneçuela i Minneapolis són episodis que aparentment semblen allunyats però que estan estretament relacionats en aquesta segona presidència del republicà, que dimarts arribarà al primer any. Com ha escrit en el New York Times la columnista Lydia Polgreen, representen un assalt a la Constitució i dilueixen fronteres entre l’aplicació de la llei i l’acció militar, entre el que era legislatiu i executiu, ja sigui a l’hemisferi occidental o als carrers de les ciutats nord-americanes.
Són part d’un frenesí de Trump en el qual aquests últims dies han entrat renovades reclamacions imperialistes a Groenlàndia, més amenaces d’aranzels i l’atac inèdit del seu polititzat Departament de Justícia a la independència de la Reserva Federal amb una investigació penal del seu president, Jerome Powell. I són més peces en un trencaclosques d’accions desplegades en un exercici de poder que va arrencar el 20 de gener del 2025 amb un torrent d’ordres executives, entre les quals hi va haver el perdó per als condemnats per l’assalt al Capitoli.
Aquest diluvi no ha cessat. Ha deixat una política de deportacions agreujada i el tancament de programes per als refugiats, retallades dramàtiques en l’ajuda exterior, accions contra polítiques ambientals o contra la ciència; l’assalt a l’Estat administratiu que es menysprea com a "Estat profund", a tot el que s’identifica com a woke o a la mera llibertat d’expressió i de premsa.
Poder sense límits
Trump ha deformat agències federals de llei i ordre posant-les al servei de rancors i també de capricis; s’enriqueix sense que es posi en marxa cap mecanisme d’investigació; governa a força d’intimidació, pressió o venjança, i cada vegada s’exhibeix més confiat en el seu propi poder i menys limitat per controls institucionals. Envoltat d’incondicionals com ara el seu influent i ultraassessor Stephen Miller, se salta sense despentinar-se límits i controls que en teoria hi ha però amb prou feines aconsegueixen contenir-lo. La seva presidència és una de repte, setge i erosió a les normes i el sistema democràtic dels EUA.
"El canvi més significatiu d’aquest any ha sigut l’esforç de Trump per fer de si mateix un dictador totpoderós", indica Kevin Kruse, historiador i professor de Princeton. "Ha reivindicat poders i ha assumit funcions que cap president previ ni tan sols va intentar, i ha expandit el poder de la presidència més enllà dels límits constitucionals".
Kruse apunta que tot això Trump ho ha aconseguit "amb l’ajuda i complicitat d’un Congrés controlat pels republicans i una majoria republicana al Tribunal Suprem, les accions i inaccions del qual han acabat a la pràctica amb l’equilibri de poders, que ha sigut un pilar del Govern nord-americà des de la fundació de la nació".
"Va arribar al càrrec amb un pla explícit de portar els EUA cap a l’autocràcia i aquest any ha fet avenços cap a aquesta meta. El que veiem ara és acceleració", afirma l’estratega demòcrata Rachel Bitecrofer. "L’aplicació de les polítiques d’immigració s’ha tornat cada vegada més violenta i desfermada i no es tracta de males conductes aïllades, sinó que reflecteix un sistema en què la rendició de comptes ha col·lapsat".
Bitecrofer recorda que "hi ha hagut una purga sistèmica del Govern federal. A la pràctica ja no queda cap agència federal capaç de fer que actors alineats amb el moviment MAGA retin comptes. Estem en un pou profund dels EUA". I continua: "És important que les audiències internacionals entenguin que quan la gent és assassinada, com en l’assassinat de Good, no hi ha una expectativa realista que es retin comptes mentre aquest règim es mantingui en el poder".
Deixar de ser fiable
"L’Estat de dret ha deixat de funcionar de forma significativa a escala federal, la violència comesa sota l’autoritat de l’Estat és impune i els mecanismes que normalment intervindrien simplement ja no existeixen", apunta.
No són només veus progressistes les que assenyalen transformacions profundes que Trump està fent en el sistema. Yuval Levin, un dels analistes conservadors més influents, apuntava divendres en el pòdcast d’Ezra Klein que Trump ha aconseguit promeses com la seva política d’aranzels o segellar la frontera. Però Levin distingeix entre aconseguir coses concretes i governar, de manera que posa en dubte que Trump tingui una agenda legislativa per als tres pròxims anys i critica els "danys tangibles" causats pel president. "Mina la idea que té la gent que el Govern federal és un actor predictible en el qual es pot confiar, dins i fora dels EUA", assenyala el conservador.
Cop a l’Estat de dret
Nombrosos jutges, incloent-n’hi de conservadors, han mostrat al llarg d’aquests 12 mesos una profunda preocupació per la deriva antidemocràtica de Trump. Adjectius com ara "arbitrari", "capritxós" i "escandalós" han entrat en sentències contra les seves decisions. En un cas, un jutge nomenat per Reagan va acusar el Govern de discriminació racial i de la comunitat LGBT i va preguntar: "¿Tan avall hem caigut? ¿No tenim vergonya?".
La resposta de l’Administració Trump davant d’això és titllar qualsevol persona que dicti sentència o opinió en contra seu de "llunàtic" o "activista", com a part d’una estratègia que consisteix a deslegitimar la veritat i els fets com a base d’informació o debat. Però la por és real. "Els jutges veuen i expressen que hi ha una amenaça sense precedents en la democràcia i fan sonar l’alarma", afirma a Los Angeles Times Erwin Chemerinsky, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Califòrnia a Berkeley.
El mateix Trump no amaga, tampoc, que actua mogut per venjança davant els que considera com a enemics polítics. El seu esperit de revenja batega, per exemple, després de la investigació a Powell. La seva predecessora, Janet Yellen, ha assenyalat: "Si pots presentar càrrecs sense cap raó contra els teus enemics, ja no vivim en una societat governada per l’Estat de dret".
