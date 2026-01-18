La líder del PSOE aragonès va deixar fa menys d’un mes el Ministeri d’Educació i la representació del Govern per preparar la seva candidatura en les autonòmiques anticipades de la seva comunitat del 8 de febrer. És la primera entrevista que concedeix a un mitjà escrit des que va deixar el Consell de Ministres. | Pilar Alegría
Pilar Alegría: "El model de finançament consolida la solidaritat i busca millorar la igualtat"
RICARDO BARCELÓ
En poques setmanes ha fet un canvi de vida del Ministeri d’Educació i de la representació a aquesta candidatura del PSOE a presidir Aragó. ¿Com ha sigut?
Si Aragó truca, no se’l fa esperar ni un minut. Si tenim una convocatòria electoral per al 8 de febrer només respon a l’agenda personal i política d’Azcón i a la sol·licitud de Feijóo. Una vegada convocades les eleccions, jo vaig tancar l’etapa en el Govern d’Espanya, una etapa de la qual guardo un bon record. I crec sincerament, des de la humilitat, que aquells més de quatre anys al capdavant d’una cartera tan important com Educació, he après a gestionar millor, a prendre decisions, i aquest bagatge el poso a disposició d’Aragó i dels aragonesos. He fet aquest pas de forma meditada, reflexionada, absolutament convençuda i compromesa. La meva voluntat és ser la pròxima presidenta dels aragonesos i de les aragoneses.
Fa uns dies coneixíem el manifest de l’exministre Jordi Sevilla, i Emiliano García Page continua sent molt crític. ¿A l’Aragó hi ha unitat total amb Ferraz?
El que visc i contemplo en el meu dia a dia és la unitat. Ara bé, la unitat en el meu partit mai s’entén com a uniformitat. Sempre hi ha hagut veus plurals i això per a mi no és negatiu.
Ara està obert el debat del finançament autonòmic. ¿De quina forma pot convèncer els aragonesos que aquest sistema és bo? Fedea diu en un informe que Aragó és la comunitat que més mal parada surt.
Els càlculs de Fedea reflecteixen que Aragó passaria d’un finançament per habitant ajustat de 3.396 euros a 3.522, és a dir, que la proposta del Govern incrementa un 3,7% el finançament d’Aragó. També recordo l’informe de la Cambra de Comptes que parlava que era per corregir deficiències del model de finançament autonòmic, Aragó necessitava un finançament extra de 620 milions. Aquest sistema en suposa 630. Portem més de 13 anys amb el model caducat. Quan li corresponia al PP presentar-lo, tenint majoria absoluta, va fer abandó de funcions. Som diferents comunitats amb diferents idiosincràsies, que han de ser reconegudes, començant per Aragó. Amb aquests 630 milions podríem posar en marxa sis hospitals com el de Terol, 75 noves residències públiques, o més de 175 escoles. Però el PP defensa el no pel no. Quan un únicament sap respondre des de la crítica i sense plantejar cap alternativa, està fent politiqueig.
¿Considera que es pot defensar el model a l’Aragó?
És un model de finançament que consolida la solidaritat territorial i que busca millorar la igualtat. Però no és obligatori. Qui no ho vulgui, pot quedar-se amb l’anterior. Si Aragó rebutja els 630 milions, Azcón ha d’explicar-ho i dir quin model proposa, perquè més enllà de la confrontació no hem escoltat ni una proposta.
¿Creu que l’ha beneficiat que, després de 14 anys amb el model caducat, es concreti la proposta d’Hisenda, que neix d’un pacte amb ERC, en precampanya?
Primer, al PP li resulta molt més senzill la crítica que no pas posar-se a parlar i negociar sobre una qüestió que és tan important i reclamada per tots els territoris. El 2023, el president del Govern trasllada al líder de l’oposició la necessitat de negociar tres qüestions: la modificació de l’article 49, la renovació del Consell General del Poder Judicial i el finançament autonòmic. El PP va dir que no volia debatre sobre aquest tema. Avui tenim un nou model que és bo, que aporta importants recursos per a Aragó. I davant una proposta que porta 630 milions a l’Aragó, un 12% més, la resposta que s’hauria de donar pel Govern d’Aragó seria una voluntat de negociar. El que no és positiu per a la nostra terra és viure en la confrontació.
Vist que el president es va reunir dos o tres vegades amb ERC, ¿no considera que és un model fet per les necessitats del PSOE de comptar amb els vots dels diputats independentistes?
Tots recordem que el debat del finançament autonòmic, generalment i històricament, ha sorgit des de Catalunya. Tots tenim perfectament gravada a la memòria la imatge de Pujol amb Aznar. Ara, la nota predominant des del primer moment va ser la solidaritat interterritorial i un model més igualitari per a tothom. Les comunitats que estaven per sota de la mitjana de l’habitant ajustat rebran més i, els que estan per sobre, hauran de continuar donant més recursos.
Sánchez va guanyar una moció de censura denunciant la corrupció del PP. Ara, dos dels seus últims secretaris d’organització són investigats per l’UCO. ¿Com a portaveu del partit i del Govern, no en sabia res?
La corrupció sempre és dolorosa, sempre, i més quan les persones que s’han corromput formen parteix del teu partit. Quan això passa, la resposta que ha de donar el partit ha de ser d’absoluta contundència i rapidesa, i és el que ha fet el PSOE. Primer demanant perdó, donant explicacions i actuant amb rapidesa i contundència. Aquestes persones ja no formen part del PSOE. La corrupció és sempre dolorosa, però crec que els ciutadans esperen una resposta clara i contundent i el PSOE ho ha fet.
¿Ha tornat a parlar amb Santos Cerdán o amb Ábalos?
Per a res.
Tenien una relació relativament pròxima.
Sí, clar, lògicament formàvem part del mateix partit, però no, evidentment que no he tornat a parlar amb ells.
¿Com valora vostè els recents casos de masclisme i la reunió amb Salazar?
Hem dit que calia haver sigut més diligents amb els temps. El que li puc traslladar per part del PSOE és tolerància zero davant el masclisme i davant qualsevol cas d’assetjament o d’abús sexual.
