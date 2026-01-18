El rosari de l’aurora
La guerra que impulsen Trump i el seu Gabinet fora dels EUA, mitjançant tarifes i atacs a diverses nacions, no és sinó una continuïtat de la que impulsen a casa. Com va fer el feixisme, el magnat es recolza en un moviment de masses (MAGA) i en un aparell d’assalt (ICI).
Ernesto Ekaizer
No sabem si Donald Trump i el seu projecte de fer que Amèrica torni a ser gran (MAGA) s’acabarà com el rosari de l’aurora, però hi ha una cosa que sí que podem intuir i és que difícilment la Unió Europea treballarà perquè sigui així. El primer any de Trump va començar per la seva guerra interior als Estats Units contra els immigrants. Així, va redissenyar el Servei d’Immigració i Duanes dels Estats Units (ICE), creat el març deL 2003, pel president George W. Bush, fins a convertir-lo en el que és avui: un cos policial i militar que té immunitat.
Aquesta setmana, les tropes d’assalt de l’ICE van matar a Minneapolis Renee Nicole Good. Alhora, l’FBI entrava amb una ordre d’escorcoll judicial a la residència de la periodista de The Washington Post Hannah Natanson. Aquesta connexió, de fet, ens indica el següent: la guerra que impulsen Trump i el seu Gabinet fora dels Estats Units (tarifes, atacs a diferents nacions) no és sinó una continuïtat de la que impulsen a casa.
Ara, amb l’avantatge que permet la retrospecció, és possible entendre la reacció del que el cos li va demanar a Trump –i va intentar fer– quan va perdre les eleccions davant Biden. Llavors, fa cinc anys, va impulsar l’assalt al Capitoli amb l’argument que li havien robat les eleccions.
Entre aquest assalt fallit, en què els participants van ser indultats per Trump, i la política en curs, hi ha una rigorosa continuïtat. Trump està posant en pràctica tot el que es va deixar al tinter durant el primer mandat. Ja va anunciar llavors la guerra contra Veneçuela i va expressar la voluntat d’apoderar-se de Groenlàndia i recuperar el canal de Panamà.
L’assalt fallit del Capitoli va aportar una clau sobre la decadència de la democràcia a Amèrica, que ja havia sigut objecte d’un treball formidable publicat el 1993 per part de l’historiador italià Domenico Losurdo (Democracy or Bonapartism). Aquest autor va vaticinar llavors que als EUA i altres països occidentals s’hi estenia durant els anys noranta el que va anomenar bonapartisme tou.
Parlava d’una estructura política en què el principal tret era un Executiu carismàtic i poderós, que valida el poder apel·lant al suport de les masses. Una estructura en què un personatge s’erigeix en àrbitre de la nació. Clar i català: la personalització del poder. El líder bonapartista se’ns presenta posseït del do d’arbitrar per regular les lluites entre les classes i assumeix la "funció" de representar la gran missió de la nació. La qual cosa l’avala per transitar entre l’estat d’excepció i una democràcia limitada.
Les observacions de Losurdo es refereixen als EUA i alguns països de l’Europa Occidental. En realitat, el bressol del bonapartisme va ser, a banda de la gran revolució francesa i de la França del nebot de Napoleó Bonaparte (Lluís Bonaparte), l’Europa d’entreguerres. Concretament, el bonapartisme feixista italià de Mussolini i l’alemany de Hitler.
Aquesta idea de bonapartisme tou, però, ha tingut des de l’assalt al Capitoli una transformació important. Trump ja es recolza en un moviment de masses (MAGA) i en un aparell d’assalt (ICE), que el perfilen com un bonapartista neofeixista. Ara bé, la prova capital per consolidar el poder de la seva estructura és la societat nord-americana.
Les manifestacions desenvolupades en diverses ciutats dels EUA contra l’extermini del poble palestí a Gaza (genocidi), contra l’atac a Veneçuela o com a reacció a l’assassinat a sang freda a Minneapolis han sigut gegants.
Però ha sigut el fre que ha posat Jerome Powell, el president de la Reserva Federal, el banc central nord-americà, a l’assalt llançat per part de Trump a la institució, un indicador del que ve. Perquè, efectivament, Trump necessita la Fed com més aviat millor per manipular l’economia i el cost de vida davant les eleccions legislatives del novembre.
No hi ha ningú que hagi plantat cara a Trump com ho ha fet Powell, que va sortir als mitjans a dir que estava sent investigat penalment per una mentida (abast econòmic de les obres de rehabilitació dels edificis de la institució), quan la veritable raó és que el pecat de la Fed és no seguir els "dictats del president" en matèria de tipus d’interès.
Els índexs de popularitat de Trump, mentrestant, continuen baixant i són els pitjors d’un president en el primer any de mandat. Trump ha entès que torna en contra seu aquell fantasma que deia: "¡És l’economia, estúpid!". Ja li va passar al president republicà George Herbert Walker Bush el novembre de 1992.
