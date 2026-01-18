La UE i el Mercosur firmen l’acord més gran de lliure comerç del món
Després de més d’un quart de segle d’intents per arribar a un pacte es crearà un mercat potencial de més de 700 milions de persones / "Hem elegit la col·laboració davant l’aïllament", diu Von der Leyen
Abel Gilbert
El Mercosur i la Unió Europea van firmar finalment ahir a Asunción, al Paraguai, un acord de lliure comerç precedit per més d’un quart de segle de negociacions. "Aquesta jornada marca una fita, benvinguda a aquest bressol de la integració", va dir el president amfitrió, Santiago Peña.
L’associació estratègica que representa a prop del 25% de la riquesa global i inclou gairebé 780 milions d’habitants començarà a funcionar de manera provisional quan emeti la llum verda un país del bloc sud-americà que integren el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai, i que té a Veneçuela suspesa des del 2016 per la seva anomalia democràtica i a Bolívia en procés de consolidar la seva membresia. S’espera, al seu torn, un tens procés de ratificació a la UE per a la seva aplicació definitiva. "És un èxit de la diplomàcia regional i la vocació integradora", va remarcar Peña. "No hem de caure en l’error de l’autocomplaença, hem perdut molt temps per arribar fins aquí. Vam poder fer molt més. Mirem al futur amb més coratge i audàcia". En la seva qualitat de president temporal del bloc sud-americà, Peña va destacar especialment el paper jugat pel seu col·lega brasiler, Luiz Inacio Lula da Silva, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que "van fer molt perquè aquest vaixell no naufragui i pugui arribar a bon port".
"Hem triat la col·laboració davant l’aïllament", va dir Von der Leyen, que va destacar en el seu discurs les perspectives que s’obren amb la gran zona de lliure comerç. Va augurar una era de més treball, prosperida i oportunitats: "Unirem les nostres forces com mai abans". Les parts negociadores envien així un senyal "contundent" al món, al triar el "comerç just davant els aranzels".
D’acord amb la mateixa UE, les exportacions al Mercosur s’enfilarien fins a 2040 un 39% o 48.700 milions d’euros, mentre que les vendes del Mercosur a la UE augmentarien un 17%, o uns 8.900 milions d’euros. El creixement del PIB seria de 77.600 milions d’euros per a Europa i de 9.400 milions per al bloc americà. Els negociadors van pactar l’eliminació progressiva de més del 90% dels aranzels, la reducció de barreres no aranzelàries i la sintonia normativa en àrees significatives per al desenvolupament dels seus 31 països.
Brussel·les creu que les empreses europees podran, en virtut de l’acord, estalviar uns 4.000 milions d’euros en aranzels cada any i es beneficiaran de procediments duaners més senzills, mentre assegura un accés privilegiat a matèries primeres essencials. Els sectors més beneficiats són els automobilístics, químic i farmacèutic, juntament amb productes d’alt valor com el vi i el formatge. La UE liberalitzarà el 99% de les seves importacions agrícoles. El 84% d’aquests productes, entre els quals la pesca, els olis industrials, pomes i peres, tindran un aranzel del 0% de manera immediata. Tot i això, l’entrada a Europa de quotes específiques de carn, sucre, arròs, blat de moro, mel o soja procedents del Mercosur, en un mercat de milions de consumidors, inquieta els productors europeus.
Entre desembre passat, quan la firma de l’acord va quedar en l’aire al Brasil, i la cerimònia d’Asunción va tenir lloc la intervenció armada dels EUA a Veneçuela amb la que el Govern Trump va fer valer la seva intenció de no només controlar la indústria petrolera sinó de fer un pas audaç per recuperar el predomini a Amèrica Llatina.
EUA i Milei
No per casualitat va ser Lula qui va celebrar l’aliança UE-Mercosur com una victòria del multilateralisme en moments de franc debilitament. Les negociacions entre blocs havien cobrat una altra velocitat realista a partir de l’arribada del magnat republicà a la Casa Blanca, a principis del 2025.
L’ultradretà Javier Milei, fortament enfrontat amb Lula, va parlar a Asunción de la "gran transcendència política" que suposa el tractat: "És un punt d’arribada i no de partida". Va dir que va ser possible a causa de l’esforç del lideratge europeu, "en especial" la seva "amiga Georgia Meloni". Milei vol un acord de lliure comerç amb els Estats Units i va convidar els seus socis a encaminar-se en aquesta mateixa direcció. No va perdre l’oportunitat de presentar-se com a portaveu regional de Washington. "Valorem la decisió demostrada per Donald Trump a les accions que van derivar en la captura del narcoterrorista i dictador, Nicolás Maduro". Lula s’ha oposat a la intervenció militar per haver vulnerat el dret internacional. La seva enemistat amb Milei el va portar a quedar-se al seu país on divendres va rebre la presidenta de la Comissió Europea.
La gran competència a la regió americana no són només els EUA sinó la Xina, el principal soci comercial del Mercosur. El bloc sud-americà va mantenir un superàvit comercial amb el gegant asiàtic el 2024, impulsat principalment per la forta demanda de matèries primeres. Es van exportar béns per un valor superior als 100.000 milions de dòlars i va importar per 85.000 milions de dòlars.
A partir de la firma, la part comercial de competència exclusiva de la UE podria entrar en vigor de manera interina quan el primer país de Mercosur el validi, sense esperar al consentiment de l’Eurocambra, que encara no té data per al vot i els grups de la qual afronten dividits l’escrutini del pacte. En tot cas, les fortes crítiques que manté el sector agroalimentari europeu i l’amenaça d’eurodiputats de portar el pacte davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) han fet que Brussel·les es mostri cauta i no aclareixi si contempla aquesta entrada en vigor provisional o esperarà el consentiment europarlamentari.
El ple del Parlament Europeu pot aprovar o tombar l’acord en la seva totalitat, però no esmenar-lo. Mentrestant, la sessió plenària de la setmana vinent inclou dues resolucions –una de la ultradreta i l’altra de l’esquerra– que volen denunciar la firma en el TJUE.
L’acord podrà entrar en vigor provisionalment llavors, però necessitarà, a més, el vistiplau dels 27 a nivell nacional per a la seva aplicació definitiva.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia