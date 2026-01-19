El 55% dels espanyols demanen a Sánchez eleccions anticipades
El 38% dels ciutadans s’estimen més que s’esgoti la legislatura, però un de cada tres votants del PSOE s’inclinen per l’avenç electoral
Iván Gil
La pretensió de Pedro Sánchez d’esgotar la legislatura xoca amb una part majoritària dels espanyols. L’escenari preferit pel 55,5% és la convocatòria d’eleccions anticipades, davant un 37,9% que és partidari de celebrar-les quan correspon, el 2027. La falta de Pressupostos mostra la feblesa parlamentària del Govern de coalició en minoria, intensificada pels dubtes dels socis després dels escàndols per presumpta corrupció i assetjament sexual al PSOE. Una conjuntura davant la qual fins i tot un de cada tres votants del PSOE s’estima més que es convoquin eleccions que no pas esgotar la legislatura.
L’oposició reclama des de fa mesos eleccions anticipades i el sondeig reflecteix que aquesta demanda és gairebé unànime entre els votants del PP i Vox. Un devastador 94,2% i un 92,7%, respectivament, així ho manifesta. Els votants dels partits de l’arc esquerre mostren majoritàriament suport a esgotar la legislatura. La xifra més baixa es dona entre els qui van triar la papereta del PSOE en les últimes eleccions (62,4%). Entre els votants de Sumar el suport augmenta al 82,6%. Els més convençuts són els d’EH Bildu (86,8%), seguits dels del PNB (78,7%) i ERC (76,5%). En el cas dels votants del BNG el percentatge baixa fins al 59,7%.
Divisió per blocs
Entre les formacions que van facilitar la investidura, només els votants de Junts estan dividits entre totes dues opcions. Després que la formació liderada per Carles Puigdemont trenqués les relacions amb el Govern per incompliment dels compromisos adquirits, els que prefereixen allargar la legislatura fins al 2027 es redueixen al 42,6%. Un percentatge similar als que consideren preferible avançar les eleccions (40,8%). Els dubtes entre els votants dels postconvergents es visibilitzen en el fet que fins a un 16,6% diu no saber per quina de les dues opcions inclinar-se.
La polarització ideològica es reflecteix així en la disjuntiva d’avançar o no les eleccions, amb el 93,7% dels qui es declaren de dretes a favor de la primera opció i el 77,9% dels qui es declaren d’esquerra a favor de la segona. Entre els que es defineixen en el centredreta hi ha també gairebé unanimitat (86,5%) a escurçar la legislatura, mentre que els de centreesquerra tenen més dubtes (un 39,1% a favor i un 54,9% en contra). També crida l’atenció que entre els abstencionistes els qui no van anar a votar en els últims comicis generals és majoritària l’opció de l’avenç electoral (69,5%).
Catalunya i Euskadi
Per territoris, Catalunya és la comunitat en què més suport registra la determinació del Govern de Pedro Sánchez de no convocar eleccions anticipades. Es tracta del 54,3% dels enquestats, davant un 34,2%. Unes xifres gairebé idèntiques a les que es registren a Euskadi (53,5% a favor d’esgotar la legislatura i 34,2% en contra), i són les dues úniques comunitats amb aquesta preferència.
En el costat contrari, liderant la preferència a convocar eleccions amb fins a un 70,5%, se situen els ciutadans de Castella-la Manxa, on governa amb majoria absoluta el socialista Emiliano García-Page. Aquest últim s’ha mostrat de vegades obertament partidari d’anar a eleccions per no dependre dels acords amb les formacions independentistes. Aquesta mateixa setmana va reclamar treure les urnes abans d’aprovar el nou model de finançament proposat per Hisenda perquè considera que es tracta d’un "xantatge" per haver-se pactat prèviament amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Continuen aquesta classificació els castellanolleonesos (65,2%), andalusos (63,3%) i valencians (60,9%).
