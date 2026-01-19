Alemanya retira els seus soldats de l’illa àrtica
Gemma Casadevall
L’equip de 15 oficials alemanys de la missió exploratòria a Groenlàndia va abandonar ahir l’illa àrtica en direcció a Copenhaguen, després de donar per completada la seva comesa. "L’exploració va acabar d’acord al previst i els seus resultats s’analitzaran a Alemanya", va informar un portaveu del comando, segons recull l’agència Reuters. "La missió no s’ha interromput. L’exploració ha discorregut d’acord als objectius marcats", va afegir aquesta font.
L’equip de militars alemanys havia arribat a l’illa àrtica divendres, com parteix de la missió coordinada per Dinamarca i en què intervenen altres grups d’oficials procedents de França, Suècia, Noruega i Finlàndia, entre altres aliats europeus. El propòsit d’aquest desplegament és avaluar la situació a l’illa de cara a unes hipotètiques futures maniobres.
El govern danès va anunciar un augment de la seva presència militar de l’illa, en coordinació amb aliats europeus de l’OTAN i coincidint amb la reunió a Washington entre els titulars d’Exteriors dels EUA, Dinamarca i Groenlàndia. La reunió va acabar sense un altre acord que la decisió de crear un grup de treball per abordar la situació. La retirada dels soldats alemanys es produeix un dia després que Trump amenacés amb aranzels els països que van desplaçar militars a Groenlàndia.
