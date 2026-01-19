Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aval a un finançament adaptat a cada autonomia

El 66% dona suport a un nou model que reconegui les particularitats territorials

Encuesta del GESOP

Marcos Rodríguez

Madrid

Els ciutadans recolzen d’una manera majoritària un canvi en el sistema de finançament autonòmic. En un moment clau del debat, amb el Govern treballant en una proposta de reforma i les comunitats reclamant més recursos, el 66% dels espanyols està d’acord amb la necessitat d’un nou model que reconegui les particularitats fiscals i econòmiques de cada territori, segons revela el GESOP per a Prensa Ibérica.

Només un 23,6% dels enquestats es mostra en desacord amb una reforma del model en clau territorial, mentre que un 8,9% admet no tenir-ne una opinió formada i un residual 1,5% no contesta. La dada confirma que el finançament autonòmic ha deixat de ser un debat tècnic limitat a experts per convertir-se en una qüestió amb un suport transversal.

