Com és la infraestructura ferroviària on s'ha produït l’accident de tren a Còrdova?
Adif, gestor de la infraestructura, va renovar la via d’alta velocitat en el tram d’Adamuz, pertanyent a la línia Madrid-Sevilla, amb l’objectiu de respondre al creixement del tràfic ferroviari
Cristina Buesa
El tram d’Adamuz (Còrdova) on s’ha produït l’accident mortal pertany a la línia d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla, el primer traçat construït a Espanya l’any 1992. Té, per tant, gairebé 34 anys, el que en termes ferroviaris es considera força recent. Malgrat això, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i el gestor de la infraestructura, Adif, van decidir dur a terme una renovació de la línia, prevista per finalitzar al llarg del 2026.
Segons ha destacat el ministre Óscar Puente, el lloc del sinistre compta amb una via completament renovada, amb una inversió de 700 milions d’euros, finalitzada el maig passat. Aquesta renovació responia al creixement del tràfic ferroviari i a l’augment de l’èxit de l’alta velocitat a Espanya, amb nous operadors en els últims anys.
Substitució de canvis i desviaments
Les tasques de renovació incloïen la substitució de canvis i desviaments (les agulles dels trens), que permeten passar d’una via a una altra i que, en alta velocitat, han de ser extremadament precises ja que els trens circulen a fins a 300 km/h. Tot i això, aquests elements renovats no haurien tingut relació directa amb l’accident, ja que l’impacte entre l’Iryo i l’Alvia es va produir en un tram recte, fet que el ministre ha qualificat de “tremendament estrany”.
Incidències en la senyalització
Abans de l’accident, Adif havia notificat algunes incidències tècniques a la zona, que van generar retards puntuals per senyalització i altres sistemes el juny de 2025. Segons fonts del ministeri, es tractava de “problemes habituals en la circulació ferroviària” i no tenen relació amb un mal estat de les vies.
Renovació integral de la línia
Després de més de tres dècades de servei, Adif AV tenia en marxa un pla de renovació integral de tota la línia Madrid-Sevilla, incloent vies, balast, sistemes d’electrificació, telecomunicacions i senyalització, amb una inversió superior als 700 milions d’euros. L’objectiu era mantenir la línia a l’avantguarda tècnica i garantir la seguretat i fiabilitat del servei.
Traçat amb creixement sostingut
La línia té aproximadament 470 km de longitud i travessa Madrid, Castella-la Manxa i Andalusia, amb parades a Ciudad Real, Puertollano, Còrdova i Sevilla-Santa Justa. Des de la seva posada en servei, ha experimentat un creixement constant del tràfic de passatgers i circulacions, fet que ha requerit actuacions successives de modernització i reforç de la infraestructura.
Execució de les obres
Un dels principals reptes ha estat compatibilitzar les obres amb la circulació ferroviària, realitzant moltes actuacions durant la nit i hores de baixa ocupació. Això ha permès mantenir el servei actiu mentre es modernitzava la línia, la primera vegada que es renova una línia d’alta velocitat a Espanya amb explotació simultània.
Reforç d’estructures
Les tasques han inclòs pràcticament tots els elements de la infraestructura: túnels, viaductes, trinxeres, talussos, drenatge, vies, desviaments, electrificació, comunicacions i senyalització. Destaca el reforç de nou viaductes que travessen Sierra Morena, per millorar la seguretat i prolongar la vida útil.
Altres actuacions
A tota la línia, Adif ha finalitzat la primera fase de col·locació de noves travesses, la renovació total de desviaments, la compensació de catenària en túnels, la modernització de la línia aèria de contacte i la instal·lació de il·luminació LED en els 17 túnels, així com proteccions acústiques per integrar millor la infraestructura al seu entorn. La resta d’actuacions està en fase avançada i es preveu completar aquest any.
