Els espanyols recolzen enviar tropes a Ucraïna si hi ha un acord de pau
El 63% dels enquestats estan d’acord que la UE augmenti la seva despesa en defensa per protegir la sobirania dels països membres
Sara González
El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es reuniran demà a la Moncloa per abordar diferents carpetes de política exterior, entre les quals l’hipotètic enviament de tropes a Ucraïna davant l’expectativa d’un alto el foc. Segons l’enquesta del GESOP per a Prensa Ibérica, dos de cada tres ciutadans (el 66%) són partidaris que tant Espanya com la resta de països de la Unió Europea enviïn militars a Kíiv per garantir que es compleix l’acord de pau en cas que s’acabi firmant. El percentatge és similar al dels que consideren que els països europeus han de gastar més en defensa per protegir la sobirania de la Unió Europea, una cosa que defensa el 63% dels consultats.
A l’espera de si Sánchez i Feijóo aconsegueixen consensuar un posicionament comú en l’enviament de tropes a Ucraïna, el cert és que tant els votants del PSOE com els del PP són majoritàriament favorables a fer-ho. En l’òrbita socialista, un 77% ho avala, mentre que en el cas dels populars els partidaris són un 71,8%. No deixa de ser significatiu que també més de la meitat dels votants de Sumar (un 52,6%) es declaren afins a aquesta actuació. El partit de Yolanda Díaz ha mostrat matisos respecte al posicionament del PSOE, ja que considera que, si es fa, ha de ser només amb un acord de pau sobre la taula i sota el paraigua de l’ONU, una cosa que el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha considerat que no és necessari.
Col·lisió de punts de vista
També en el cas de Vox es produeix una col·lisió entre el que defensen els seus dirigents i el que manifesta una part significativa del seu electorat. "Votaré contra l’acord de Feijóo i Sánchez per enviar tropes a Ucraïna, pactin el que pactin", va assegurar Santiago Abascal dimarts passat en un míting a Saragossa. No obstant, la meitat exacta dels enquestats que manifesten votar el partit d’extrema dreta defensen l’enviament de tropes. Tot i que la mostra és més petita, la majoria dels votants independentistes també avalen aquest suport militar a Kíiv: un 70,8% dels que simpatitzen amb ERC i un 67% dels que aposten per Junts beneeixen la iniciativa. I si s’agafen les dades per eix ideològic, set de cada 10 dels votants d’esquerres i el 65,8% dels que voten partits de dreta defensen l’enviament de tropes a Ucraïna.
Si s’analitzen les dades per gènere, les dones són més partidàries d’enviar tropes a Ucraïna (70,6%) que els homes (61,1%). Per franges d’edat, no hi ha diferències significatives, ja que totes se situen entre el 63 i el 68% a favor d’enviar-hi militars. Sí que hi ha una diferència de gènere entre els joves d’entre 18 i 24 anys, ja que mentre les dones d’aquesta edat recolzen en un 74,8% l’enviament de tropes, en el cas dels homes els partidaris descendeixen a un 53,1%.
Inversió militar
Pel que fa a la pregunta de si estan d’acord que la Unió Europea augmenti la despesa en defensa per protegir la sobirania dels països membres, els votants del PP són, en un 83,7%, els més defensors que així sigui. En el cas del PSOE, aquest percentatge és del 67,5%, un suport que superen els de Vox amb un 75,7%. Quant a Sumar, partit que ha rebutjat que sigui necessari destinar més recursos a l’àmbit militar, el posicionament s’alinea amb el dels seus electors, ja que 6 de cada 10 votants està en contra d’aquest augment. El rebuig és encara més gran a ERC, ja que arriba al 65% dels seus pròxims. A Junts, la balança es decanta cap al costat contrari, ja que un 56,6% sí que consideren necessari invertir-hi més.
El suport a un increment de la despesa militar és majoritari tant entre els homes com entre les dones, però en el cas dels primers és cinc punts més elevat (65,7%). Pel que fa a les franges d’edat, el suport en totes supera el 60% excepte en la de 30 a 44 anys, que es queda en un 58,1%. Els grups de població que més rebutgen destinar més pressupost en defensa són els homes d’aquesta franja d’edat (39,2%).
