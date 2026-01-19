Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els socialistes i l’extrema dreta aniran a la segona volta a Portugal / Europa Press/Contacto/Diogo Baptista

El Periódico

Barcelona

L’exministre i exlíder socialista António José Seguro i el dirigent ultradretà André Ventura es disputaran la presidència de Portugal en la segona volta de les eleccions, el 8 de febrer vinent, amb el 92,61% dels vots escrutats en la primera ronda electoral disputada ahir.

Segons l’escrutini, Seguro va obtenir el 30,53% dels sufragis, seguit de Ventura, amb el 24,59%. Per darrere d’ells va quedar en tercer lloc, amb el 15,04% dels sufragis, l’eurodiputat liberal João Cotrim de Figueiredo, seguit del comentarista conservador i exministre Luís Marques Mendes, i l’almirall en la reserva Henrique Gouveia i Melo.

Més d’11 milions de portuguesos estaven convocats a les urnes durant aquesta jornada, dels quals més d’1,7 milions resideixen a l’estranger, per elegir el successor de Marcelo Rebelo de Sousa.

Més participació

L’afluència fins a les 16.00 hora local (la mateixa hora GMT) d’ahir va ser del 45,51%, una xifra que supera la participació total en els últims comicis celebrats d’aquest tipus, el 2021, que va ser del 39,24%.

Seguro va arribar poc després a la seu de la seva candidatura electoral, situada al Centre Cultural de Caldas da Rainha. "En aquest moment l’única declaració és la felicitació als portuguesos per la seva participació electoral, pel civisme, per la tranquil·litat amb què ha transcorregut aquest acte electoral", va declarar.

Mentrestant, a la seu del partit Chega, les dades van ser celebrades amb entusiasme. Els simpatitzants de Ventura es reunien a l’Hotel Marriott de Lisboa. "Avui era per liderar la dreta. Demà serà per unir la dreta", va destacar el dirigent de Chega. "La dreta no ha perdut les eleccions. La dreta avui ha guanyat les eleccions i això significa que avui qui lidera la dreta, i passa a la segona volta, té més probabilitats de poder vèncer", va asseverar.

