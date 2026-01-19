Feijóo exigeix a Sánchez que retiri el model de finançament pactat amb ERC
El líder del PP defensa que Catalunya sigui «protagonista» d’una negociació multilateral, però no del «tripijoc» entre el president del Govern i el líder republicà, Oriol Junqueras
Miguel Ángel Rodríguez
Alberto Núñez Feijóo, acompanyat per tots els barons autonòmics del PP, va voler deixar clar a Pedro Sánchez que està disposat a asseure’s a negociar un nou model de finançament autonòmic. Ara bé, començant de zero. El líder dels populars, que va descarregar dures crítiques contra el pacte que va tancar el president del Govern amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va exigir al cap de l’Executiu que rebutgi aquesta proposta i «reiniciï» les converses als fòrums multilaterals que corresponen.
«Retiri aquest projecte, retiri aquest sistema i ens posem a parlar», va sentenciar Feijóo en un acte que es va celebrar a Saragossa i en què tots els líders autonòmics del PP van firmar una declaració en favor de la «igualtat dels espanyols» a l’hora del repartiment dels recursos. Així, va denunciar que Sánchez «s’ha equivocat d’interlocutor» i que ha imposat a totes les comunitats «el que ha negociat en secret». No obstant, va donar per fet que el cap de l’Executiu no podrà fer marxa enrere perquè això suposaria perdre el suport dels independentistes i «caure del seu tron de la Moncloa».
Avançant-se al futur, Feijóo va tornar a assegurar que, si arriba al Govern, convocarà la Conferència de Presidents «el primer mes» per abordar el finançament autonòmic, reactivarà els grups de treball tècnic per elaborar una proposta consistent i tindrà aprovat el nou model en un any. I és que el líder del PP té clar que els presidents socialistes d’Astúries i Castella-la Manxa, Adrián Barbón i Emiliano García-Page, respectivament, podrien firmar la declaració del PP. «Estem d’acord en el bàsic, en el fons, en el que no estem d’acord és que el separatisme imposi a tots el que els interessa», va dir Feijóo.
Fonts de la Moncloa han lamentat que el líder del PP no hagi sigut capaç de presentar una «proposta alternativa» de finançament i que la declaració firmada amb els seus barons siguin «sis folis genèrics sense una sola xifra».
Al marge de Barbón i de García-Page, els dos contraris al nou model, Feijóo també va aprofitar per intentar sembrar zitzània amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, titllant d’«indignant» que quedés fora del pacte entre Sánchez i Junqueras. En aquest sentit, el líder conservador va denunciar que el model que va presentar la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, és una «transacció econòmica» amb què Sánchez només busca «comprar el projecte independentista per seguir a la Moncloa».
Catalunya va ser present més que mai en el discurs de Feijóo. Primer, va mostrar el seu «suport ferm a tots els catalans», després els va avisar que estan sent «utilitzats» per Sánchez i, finalment, es va llançar a una crítica ferotge contra el pacte entre el president del Govern i Junqueras. «¿Qui és Junqueras per decidir els recursos que han de rebre els ciutadans d’Aragó, d’Andalusia, de Castella i Lleó...? [...] La conclusió, ¿quina és? Que un inhabilitat per malversar fons públics que no governa en cap comunitat acaba de ser nomenat ministre d’Hisenda del Govern d’Espanya», va sentenciar.
Eleccions a Aragó
A les portes de les eleccions a Aragó, Feijóo va acabar la seva intervenció amb una petita picada d’ullet còmica cap a la candidata del PSOE al Govern d’Aragó, Pilar Alegría, informen des de Saragossa Sergio H. Valgañón i Israel Salvador.
El popular, després d’argumentar per què els aragonesos han d’acudir a les urnes el 8 de febrer amb la papereta de Jorge Azcón, va llançar un dard a Sánchez a l’assegurar com «de desesperat ha d’estar» el seu partit per presentar un model que situa Aragó «a la cua» i defensar-lo amb «Alegría». «La seva desesperació no és ni serà la desesperança d’Espanya», va acabar assenyalant.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria