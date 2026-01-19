El Govern ultima un acord sobre pressupostos amb els agents socials
Patronals i sindicats reclamen més metges, increment de subsidis, ajudes al transport i més recursos per a l’FP
Gabriel Ubieto
El Govern accelera en la seva negociació per perfilar els pressupostos d’aquest 2026. En paral·lel al flanc polític, condicionat per l’acord per actualitzar el finançament autonòmic, la Conselleria d’Economia porta ja almenys dues reunions amb les patronals i els sindicats més representatius per armar un front social que avali els seus comptes públics. Uns metges que controlin les baixes laborals, increment dels subsidis socials, ajudes al transport o més recursos per a indústria i formació professional són algunes de les contrapartides que són sobre la taula.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, demà està prevista una nova trobada en què els agents socials esperen que l’Executiu els acabi de concretar quin serà el perímetre final del potencial preacord, que tots els actors donen per fet que es tancarà ben aviat, segons apunten els diferents actors implicats.
Des de l’anterior legislatura que s’ha convertit en tradició que els presidents busquin el beneplàcit dels agents socials abans d’aprovar els seus nous comptes públics. Poc abans d’acabar el 2025 i just el dia després de Reis, els agents socials més representatius van acudir a la crida del Govern per mirar de definir un consens mínim de cara als comptes del 2026, segons coincideixen a assenyalar diverses fonts coneixedores dels contactes. Entremig hi ha hagut intercanvi de documents i propostes per part de patronals i sindicats, algunes amb més aparences de prosperar que d’altres.
Dissens en tema de baixes
Una de les que va generar més polèmica va ser la que va posar sobre la taula la patronal Pimec. Aquesta entitat va reclamar al Govern que habilités una partida pressupostària per contractar 130 metges per reforçar l’atenció primària, però amb una comesa molt concreta: fer seguiment dels processos d’incapacitat temporal dels treballadors. Una pretensió que ja van voler col·locar en la negociació dels suplements de crèdits de l’any passat, sense èxit.
Els sindicats van rebutjar frontalment la mesura, ja que interpreten que aquest seguiment el que cerca és "pressionar" els afectats per escurçar els terminis de reincorporació. La falta de consens fa difícil que la Generalitat accedeixi a aquesta pretensió, almenys en els termes plantejats des de Pimec.
Hi ha més mesures sobre la taula que tenen poques aparences de prosperar, com la reclamació dels sindicats d’actualitzar l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (IRSC) un 6,5%, segons coincideixen diferents fonts consultades. L’increment implicaria augmentar l’import de la renda garantida de ciutadania (RGC), regit per aquesta referència, així com altres subsidis socials. El desemborsament pressupostari que implicaria aquesta actualització complica que des d’Economia hi accedeixin, almenys en aquestes quanties.
Hi ha altres reivindicacions, compartides aquestes entre patronals i sindicats, que tenen més aparences de prosperar. Els agents socials han demanat a l’Executiu català que fiqui més llenya al Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), l’estratègia de desenvolupament industrial del Govern que actualment està renovant la conselleria encapçalada per Miquel Sàmper.
La primera xifra que estudiava el conseller era la de 4.393 milions d’euros fins al 2030, i els agents socials ambicionen poder arribar fins als 5.000 milions d’euros –distribuïts en 1.000 milions per cada exercici–, a banda de la reclassificació d’algunes prioritats de la despesa, sobretot les més vinculades amb allò digital i la innovació.
