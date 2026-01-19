Illa, hospitalitzat dues setmanes per un "dèficit motor"
El president està estable a l’Hospital Vall d’Hebron i haurà de fer rehabilitació
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es mantindrà ingressat com a mínim durant dues setmanes a causa d’una pèrdua de força de la musculatura de les cames, segons va explicar l’equip mèdic que l’atén a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Ara per ara, van ser descartades les causes més greus del "dèficit motor" que li provoca un dolor incapacitant per caminar, però continuarà sotmès a proves per diagnosticar la causa de la malaltia i haurà d’iniciar la rehabilitació. La principal hipòtesi amb què es treballa és que l’origen sigui inflamatori.
Mentre estigui hospitalitzat, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assumirà les funcions del president. Els encarregats de donar el comunicat mèdic van ser el doctor Albert Salazar, director gerent del Vall d’Hebron, la doctora Patricia Pozo, cap del Servei de Neurologia de l’hospital, el doctor Manel Escobar, director clínic del Servei de Diagnòstic per a la Imatge, i la doctora Judith Sánchez-Raya, cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Segons van dir, el president va arribar a urgències en una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) dissabte a la tarda amb un quadre "hiperagut" de dolor per una pèrdua de la força dels músculs de les extremitats inferiors.
Li van aplicar el protocol habitual davant aquesta simptomatologia i li van fer un TAC i una ressonància per descartar les causes més greus de tipus vascular –com ara ictus o trombe–, traumàtic o tumoral. Tot seguit, el van sotmetre a una ressonància magnètica per descartar que l’origen fos a la columna vertebral i la medul·la espinal i la hi van repetir al cap de 12 hores. Totes aquestes malalties, de caràcter més greu, van ser descartades. Continuen buscant, però, el diagnòstic. "En aquest moment han quedat descartades les causes emergents i potencialment greus que requereixen actuació immediata, però prosseguim amb l’estudi de quin és l’origen del dolor i pèrdua de força de les cames", van dir els metges.
De l’uvi a planta
Illa va passar la jornada a la unitat de vigilància intensiva per seguir l’evolució clínica i s’espera que avui mateix podrà ser traslladat a la planta de lesionats medul·lars per començar a fer rehabilitació "intensiva" per revertir el dèficit motor a les cames. Els pròxims passos, van detallar els metges, són fer-li una ressonància de maluc i anàlisis seriades per anar-ne avaluant l’evolució.
El president està hospitalitzat des de dissabte per un intens dolor a la cama que, segons han explicat els sanitaris, va començar abans de fer esport al matí. Ho va intentar, però no va poder. Tot i així, va completar l’agenda i, com que notava que la malaltia persistia, va acabar sent traslladat d’urgència a Vall d’Hebron. En tot moment ha estat estable i fins i tot ha despatxat assumptes de feina, segons van informar a Presidència. "Està estable, animat i col·laboratiu, amb ganes de recuperar-se, però en aquest moment és un pacient més", va assegurar el doctor Salazar.
