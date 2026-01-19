La intervenció de Trump a Veneçuela concita un ampli rebuig
El 44% dels espanyols discrepen de la resposta de Sánchez a l’operació dels Estats Units i el 33% està d’acord
Carles Planas Bou
Una notable majoria d’espanyols s’oposen a la intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela, una operació llampec ordenada pel president Donald Trump amb què l’Exèrcit nord-americà va aconseguir escapçar el règim chavista, capturar Nicolás Maduro per enjudiciar-lo a Nova York i forçar el Govern bolivarià a plegar-se als interessos que té Washington en el país caribeny.
La nova entrega del GESOP per a Prensa Ibérica revela que un 59,6% dels ciutadans estan en desacord amb maniobra executada per l’Administració Trump. Aquesta oposició és un consens entre els votants del PSOE (78,1%), Sumar (94,6%), ERC (86,2%) i Junts (75,4%). A l’altre costat de l’espectre polític, els afins al PP (57,6% a favor) i a Vox (71,4%) recolzen obertament el cop contra Caracas. Només un 8,2% dels enquestats no saben com posicionar-se davant una nova ingerència de la Casa Blanca a Llatinoamèrica que remunta el món a una lògica d’intervencionisme i garrot més pròpia del segle XIX. Un 1,3% han optat per no contestar.
Si escorcollem les dades segons el sexe, tots dos rebutgen l’operació contra el chavisme, si bé amb percentatges bastant allunyats. Mentre que l’oposició entre els homes és del 53%, entre les dones és més clara, del 65,8%. Gairebé un 40% dels enquestats masculins la recolzen, mentre que només compta amb el suport del 22,6% de les femenines.
Tot i que la negativa també predomina entre totes les edats, el sondeig mostra una correlació significativa: com més joves són els enquestats, més recolzen l’actuació militar de Trump. Així, els que tenen de 18 a 29 anys són els més favorables al cop contra Maduro, amb un 37,6% a favor i un 52,1% en contra. Entre els de 30 a 44 anys, un 35,1% hi estan a favor i un 56,4% en contra. La balança continua decantant-se entre els de 45 a 59 anys, amb un 30,8% a favor i un 58,8% en contra. Finalment, tan sols un 25,8% dels que tenen 60 anys o més recolzen la maniobra de Washington, mentre que un 65,3% hi estan en contra.
Paper d’Espanya
L’enquesta planteja una segona pregunta sobre Veneçuela, si bé en clau interna. "¿Està d’acord o en desacord amb la resposta de Pedro Sánchez davant la situació de Veneçuela?". Aquí la resposta està més fragmentada. Gairebé un 33% dels enquestats recolzen que el president del Govern assegurés que Espanya "no reconeixerà" l’acció de Trump en el país caribeny perquè suposa una violació del dret internacional. Un 44% rebutgen aquesta reacció i un 21,3% no saben com posicionar-s’hi.
Sánchez compta amb el suport de votants del PSOE, Sumar i ERC. La seva posició, però, és més ben vista entre els afins al partit de la vicepresidenta Yolanda Díaz (63,1% d’acord) que entre els seus (56,2%). Entre els independentistes catalans, els que voten el partit d’Oriol Junqueras recolzen el gest del president en un 55,8% dels casos, mentre que el suport es redueix al 37,4% entre els de Carles Puigdemont, que el rebutgen en un 52,4% de les ocasions. La negativa és més pronunciada entre els populars (79,4%) o els d’extrema dreta (77,6%).
De nou, el sondeig mostra que Sánchez compta amb més suport entre les dones. Un 36,8% d’elles aproven la seva resposta a l’atac dels Estats Units contra Veneçuela, mentre que un ajustat 36,1% la rebutgen. Entre els homes, només un 28,6% la veuen amb bons ulls i una major part del 52,5% afirmen el contrari.
La resposta de Sánchez en aquesta qüestió de rellevància política internacional també guanya força entre els més grans de 60 anys. Tot i que són els que més el recolzen (35,7%), també desperta molt rebuig (42,3%). Els més oposats al president són els que tenen entre 30 i 44 anys: un 48,3% hi estan en desacord i un 29,1% d’acord. Ara bé, la xifra més baixa de suport per grups d’edat es concentra entre els de 18 i els 29 anys, amb un 27,1%. Els més joves rebutgen el seu pronunciament en un 39,4% dels casos, si bé gairebé un de cada tres d’ells no sap com s’ha de posicionar.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria