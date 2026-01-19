Les "paparres" de Musk
La polèmica iniciativa DOGE no ha aconseguit aprimar la despesa pública, com va prometre, però ha iniciat una profunda transformació de l’administració pública nord-americana per purgar els crítics i concentrar cada vegada més poder en mans del president Donald Trump.
Carles Planas Bou
Amb ulleres de sol, gorra trumpista i posat d’estrella de rock, Elon Musk estava tan exultant que no podia amagar-ho. Al centre de l’escenari de la CPAC, la gran cimera conservadora dels Estats Units, hi eren ell i la motoserra "contra la burocràcia" que el president de l’Argentina, Javier Milei, li acabava d’entregar amb el gest de reverència d’un fan. La brutal imatge no només va robar cert protagonisme a Donald Trump, també va il·lustrar un propòsit descoratjador per a l’administració pública: l’home més ric de la història estava al comandament del desmembrament del Govern de la primera potència mundial.
El 20 de gener del 2025, fa avui un any, Trump va firmar una ordre executiva per crear el mal anomenat Departament d’Eficiència Governamental (DOGE, per les seves sigles en anglès), una iniciativa impulsada per Musk i el candidat presidencial republicà Vivek Ramaswamy amb l’objectiu de "modernitzar la tecnologia i el programari federals per maximitzar l’eficiència i la productivitat governamentals". Es tractava d’un eufemisme per promoure retallades en contractes multimilionaris, la cancel·lació de programes amb milers de subvencions i l’acomiadament de desenes de milers d’empleats públics. La destrucció de l’Estat administratiu.
Musk i el seu equip –en el qual figuraven enginyers d’entre 19 i 24 anys d’edat, alguns amb un historial dubtós– van utilitzar una unitat transversal a totes les branques de l’Executiu per penetrar en l’administració i tenir accés directe a sistemes informàtics del Govern nord-americà tan sensibles com els de ciberseguretat o el codi que controla les declaracions d’impostos. Aquesta maniobra es va activar en silenci quan Joe Biden encara era president.
Polèmic control de dades
De manera potencialment il·legal, el DOGE va aconseguir el control de dades sobre personal, contractes i ordinadors públics per posar en marxa una transformació radical de la burocràcia als EUA que està consolidant la concentració de poder en el poder executiu.
Musk va prometre que reduiria la despesa federal en un bilió de dòlars abans d’octubre. Com ja és habitual, les seves promeses van ser fum. No només no va aconseguir arribar a aquesta xifra, sens dubte desmesurada, sinó que la despesa ha augmentat. Tot i que el grup assegura haver executat més de 29.000 retallades del Govern federal, una anàlisi de The New York Times ha destapat que fins a 28 de les 40 cancel·lacions més grans de contractes i subvencions anunciades són incorrectes.
Musk també va prometre que el DOGE seria "l’organització governamental més transparent de la història" i va fer gala que la tecnologia li permetria retallar amb precisió. No obstant, la realitat ha tornat a contradir-lo. El Tribunal Suprem –de majoria republicana– ha bloquejat les ordres judicials que exigien publicar les seves operacions. Aquesta empara ha permès al grup maniobrar amb opacitat per barrejar algunes retallades reals amb dades falses –molt més comunes i exagerades en quantia—, una falta de progrés en la seva missió que, segons The New York Times, s’ha vist "enfosquida per errors, omissions i una comptabilitat indesxifrable que poques empreses privades acceptarien".
Impacte més enllà dels EUA
En el dia d’avui, l’impacte real del DOGE continua sent un misteri. El grup hauria eliminat uns 300.000 llocs de treball públics el 2025. Aquesta purga es va vehicular acomiadant els treballadors en període probatori, expulsant aquells que es neguessin a detallar la seva activitat o mitjançant un paquet d’incentius per a la renúncia voluntària que aparentment es va oferir a unes 75.000 persones.
A centenars d’ells se’ls ha ofert la reincorporació. Musk ha valorat el projecte com "una mica exitós".
