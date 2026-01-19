María José Márquez, mare d’una de les supervivents de l’Alvia descarrilat: “Ha tornat a néixer”
La seva filla viatjava al tren Alvia que va xocar contra l’Iryo
Domingo Díaz
La filla de María José la va trucar a les vuit del vespre per avisar-la que el seu tren havia descarrilat en l’accident de Còrdova. Viatjava al vagó número quatre juntament amb un grup d’opositors. “Ha vist com sortien pels aires la taula, els AirPods, els seients, i han hagut de sortir per la finestra”.
Afortunadament, la seva filla només ha patit una rascada a la mà, però en conèixer la notícia María José es va plantar a l’estació de Huelva per obtenir informació de primera mà i saber si havia d’anar a recollir la seva filla. “El noi de la taquilla no en sabia res. Va trucar al maquinista de l’Alvia, però no li va agafar el telèfon”. Poc després, l’estació va tancar i va tornar a casa amb la seva germana Sonia.
Totes dues van tornar a l’estació de Huelva quan van veure que s’hi havia habilitat un punt d’informació. Volia saber si anaven a buscar-la o no. Finalment, als familiars se’ls ha indicat que hi acudeixin pel seu compte per recollir els passatgers afectats.
De moment, desconeixen què poden fer. María José sap que la seva filla “ha tornat a néixer”. La jove va veure com descarrilaven el vagó del maquinista, l’1 i el 2. “Estava en xoc”, apunta la seva mare, pendent del mòbil i de tot el que passa.
