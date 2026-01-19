Óscar Puente: “El tren d’Iryo és nou i la via està renovada. L’accident és tremendament estrany”
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible ha explicat que “la capçalera d’un dels trens ha impactat amb un o diversos cotxes de l’altre tren”
Pablo Tello
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, s’ha desplaçat a l’estació madrilenya d’Atocha per seguir des del centre d’emergències de Renfe l’accident ferroviari ocorregut aquest diumenge a Adamuz (Còrdova), on el descarrilament de dos trens d’alta velocitat ha provocat almenys 39 morts.
Puente ha explicat que “el tren d’Iryo és un tren nou i la via és una via renovada. L’accident és tremendament estrany. És en una recta”. “Els experts que hem consultat estan molt sorpresos i esperem que la investigació ens ajudi a aclarir què ha passat”, ha afegit.
Óscar Puente no ha volgut apuntar cap causa concreta per evitar especulacions, però ha remarcat que la via va ser actualitzada el mes de maig passat. “No es pot especular si és pel material rodant o per les vies”. L’accident es va produir quan un tren de la companyia Iryo va descarrilar i va xocar contra un altre tren que circulava per la via contigua, un Alvia de Renfe, el maquinista del qual és una de les víctimes mortals del sinistre.
“S’ha produït un descarrilament dels últims cotxes d’un tren d’Iryo de Màlaga a Madrid, amb la mala fortuna que, en aquell moment, per la via paral·lela circulava un tren amb direcció a Huelva en sentit contrari. Ha impactat amb diversos cotxes, que han sortit projectats per un terraplè. És aquí on s’han produït la majoria de ferits i víctimes de l’accident”, ha explicat el ministre de Transports, que també ha confirmat que dos vagons haurien caigut per un terraplè de quatre metres, provocant la major part de ferits i víctimes mortals.
El recorregut
El tren d’Iryo, que havia sortit de Màlaga a les 18.40 hores amb destinació a Puerta de Atocha amb 317 persones a bord, va descarrilar els seus tres últims vagons a les 19.45 hores i va envair la via oposada, per la qual en aquell mateix moment circulava un altre comboi de Renfe amb origen Madrid i destinació a Huelva, que també ha descarrilat. “Les dues primeres unitats de l’Alvia, que s’han endut la pitjor part, portaven 37 i 16 passatgers respectivament, per la qual cosa parlem de més de 50 persones greument afectades. Han caigut per un barranc de quatre metres. Si no hagués vingut un tren en direcció contrària, no hi hauria hagut víctimes. No només cal retirar el material danyat de les vies, sinó obrir una investigació per examinar en profunditat què ha passat”, ha ampliat. A més, Puente ha avançat que la línia no operar aquest dilluns, jornada en què continuaran els aixecaments de cadàvers i la seva identificació.
“Com a mínim, fins d’aquí a un mes no tindrem la resolució de la investigació. Es tracta d’una comissió per llei, independent, que aportarà llum i aclarirà les causes del que ha passat”, ha afegit. El ministre, que ha assegurat haver estat en contacte amb el president “des del primer moment”, ha traslladat les seves condolences a les famílies de les víctimes, a més de desitjar una ràpida recuperació als ferits: “A primera hora del matí seré amb el meu equip al lloc de l’accident”.
“Em preocupen els morts. Accidents n’hi ha pocs; una altra cosa és que hi hagi problemes de fiabilitat, que no tenen res a veure amb el que ha passat avui a Adamuz. S’han invertit 700 milions en aquesta via i, concretament en aquest punt, els treballs de millora i restauració van tenir lloc al maig. Tot el sistema ferroviari espanyol és revisat de manera periòdica i constant”, ha assegurat. En resposta a les preguntes sobre la possible instal·lació de cinturons de seguretat en aquests trens, Puente ha assenyalat que no té constància “que s’utilitzi cinturó de seguretat en cap sistema ferroviari del món. No sé si contribuiria a millorar la integritat física dels viatgers en cas d’accident. El més important és conèixer què ha passat. Insisteixo, era una recta i el tren era nou”, ha conclòs.
